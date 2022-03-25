İSTANBUL İMSAKİYE 2022: İstanbul iftar - sahur vakti saat kaçta, iftar ve sahur saatleri belli oldu! İşte İstanbul Ramazan İmsakiyesi!

İstanbul Ramazan İmsakiyesi 2022 takvimi yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden yayınladığı takvimle beraber sahur ve iftar saatleri ile ilgili il il detayları duyurdu. Bu noktada ise ilk iftar ve sahur saati vakti saat kaçta soruları yanıt aramaya başladı. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan bu mübarek ayda büyük küçük demeden oruç tutmaya ve kendilerine farz kılınan bu ibadeti yerine getirmeye çalışan Müslüman alemi; an itibariyle adeta geri sayıma başladı. İşte İstanbul İmsakiye 2022 takvimi ve detaylar...