Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İSTANBUL İMSAKİYE 2022: İstanbul iftar - sahur vakti saat kaçta, iftar ve sahur saatleri belli oldu! İşte İstanbul Ramazan İmsakiyesi!
Giriş Tarihi: 25.03.2022 16:59 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 16:59

İSTANBUL İMSAKİYE 2022: İstanbul iftar - sahur vakti saat kaçta, iftar ve sahur saatleri belli oldu! İşte İstanbul Ramazan İmsakiyesi!

Ramazan ayının heyecanı ve coşkusu islam alemini şimdiden sararken, İstanbul İmsakiye takvimi de gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden 30 günlük imsakiye takvimini duyurdu. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir ve diğer tüm illerin iftar ve sahur saati detaylı şekilde belli oldu. Öte yandan yayınlanan takvimle birlikte ilk iftar ve sahur saati vakti saat kaçta sorusu yanıtlanmış oldu. İşte İstanbul İmsakiye 2022 takvimi ve detaylar...

İSTANBUL İMSAKİYE 2022: İstanbul iftar - sahur vakti saat kaçta, iftar ve sahur saatleri belli oldu! İşte İstanbul Ramazan İmsakiyesi!

İstanbul Ramazan İmsakiyesi 2022 takvimi yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden yayınladığı takvimle beraber sahur ve iftar saatleri ile ilgili il il detayları duyurdu. Bu noktada ise ilk iftar ve sahur saati vakti saat kaçta soruları yanıt aramaya başladı. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan bu mübarek ayda büyük küçük demeden oruç tutmaya ve kendilerine farz kılınan bu ibadeti yerine getirmeye çalışan Müslüman alemi; an itibariyle adeta geri sayıma başladı. İşte İstanbul İmsakiye 2022 takvimi ve detaylar...

İSTANBUL İMSAKİYE 2022: İstanbul iftar - sahur vakti saat kaçta, iftar ve sahur saatleri belli oldu! İşte İstanbul Ramazan İmsakiyesi!

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

İmsakiye 2022 için tıklayınız...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL İMSAKİYE 2022: İstanbul iftar - sahur vakti saat kaçta, iftar ve sahur saatleri belli oldu! İşte İstanbul Ramazan İmsakiyesi!

RAMAZAN ANLAMI VE ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar.

İSTANBUL İMSAKİYE 2022: İstanbul iftar - sahur vakti saat kaçta, iftar ve sahur saatleri belli oldu! İşte İstanbul Ramazan İmsakiyesi!

Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır.

İSTANBUL İMSAKİYE 2022: İstanbul iftar - sahur vakti saat kaçta, iftar ve sahur saatleri belli oldu! İşte İstanbul Ramazan İmsakiyesi!

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

SON DAKİKA