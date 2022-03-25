İSTANBUL İMSAKİYE 2022: İstanbul iftar - sahur vakti saat kaçta, iftar ve sahur saatleri belli oldu! İşte İstanbul Ramazan İmsakiyesi!

Ramazan ayının heyecanı ve coşkusu islam alemini şimdiden sararken, İstanbul İmsakiye takvimi de gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden 30 günlük imsakiye takvimini duyurdu. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir ve diğer tüm illerin iftar ve sahur saati detaylı şekilde belli oldu. Öte yandan yayınlanan takvimle birlikte ilk iftar ve sahur saati vakti saat kaçta sorusu yanıtlanmış oldu. İşte İstanbul İmsakiye 2022 takvimi ve detaylar...