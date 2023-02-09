İSTANBUL KAR YAĞIŞI SON DURUM 9 ŞUBAT 2023: İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek, ne kadar sürecek?

İstanbul kar yağışı son durum merak ediliyor. 3 gündür megakenti etkisi altında bırakan, yine de şehri beyaz örtüye bürümeyen kar yağışı bugün itibariyle hafifledi. MGM Marmara bölgesinin kıyı kesimlerinde karla karışık yağmurun havayı olumsuz etkileyeceğini bildirdi. İstanbul kar durumu araştırmasıyla dışarı çıkacak olanlar ve hali hazırda çıkan vatandaşlar gidecekleri istikameti kestirmek istiyor. 9 Şubat 2023 İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek, kar yağışı daha ne kadar sürecek? İşte İstanbul kar son durumu