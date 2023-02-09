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Haberler Yaşam İSTANBUL KAR YAĞIŞI SON DURUM 9 ŞUBAT 2023: İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek, ne kadar sürecek?
Giriş Tarihi: 09.02.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 09:48

İSTANBUL KAR YAĞIŞI SON DURUM 9 ŞUBAT 2023: İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek, ne kadar sürecek?

İstanbul kar yağışı son durum merak ediliyor. 3 gündür megakenti etkisi altında bırakan, yine de şehri beyaz örtüye bürümeyen kar yağışı bugün itibariyle hafifledi. MGM Marmara bölgesinin kıyı kesimlerinde karla karışık yağmurun havayı olumsuz etkileyeceğini bildirdi. İstanbul kar durumu araştırmasıyla dışarı çıkacak olanlar ve hali hazırda çıkan vatandaşlar gidecekleri istikameti kestirmek istiyor. 9 Şubat 2023 İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek, kar yağışı daha ne kadar sürecek? İşte İstanbul kar son durumu

İSTANBUL KAR YAĞIŞI SON DURUM 9 ŞUBAT 2023: İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek, ne kadar sürecek?

İstanbul kar yağışı hakkında araştırmalar devam ediyor. Cumartesi günü başlayan ve neredeyse bir haftadır şehri etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle okullar 6 Şubat günü tatil edilmişti. Peki, İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? İstanbul kar yağışı ne kadar sürecek? İşte konu hakkında son dakika bilgileri

İSTANBUL KAR YAĞIŞI SON DURUM 9 ŞUBAT 2023: İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek, ne kadar sürecek?

İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün İstanbul ile Yalova çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak devam eden kuvvetli kar sağanaklarının yarın öğlene kadar sürmesi öngörülüyor.

Başta yüksek kesimler olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışının, yarın öğlene kadar devam etmesi bekleniyor.

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İSTANBUL KAR YAĞIŞI SON DURUM 9 ŞUBAT 2023: İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek, ne kadar sürecek?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün İstanbul ile Yalova çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak devam eden kuvvetli kar sağanaklarının yarın öğlene kadar sürmesi öngörülüyor.

İSTANBUL KAR YAĞIŞI SON DURUM 9 ŞUBAT 2023: İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek, ne kadar sürecek?

Başta yüksek kesimler olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İSTANBUL KAR YAĞIŞI SON DURUM 9 ŞUBAT 2023: İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek, ne kadar sürecek?

TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL?

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Van, Hakkari çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.

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