Haberler Yaşam İstanbul Valiliğinden açıklama: 6 Şubat 2023 Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi, ders var mı yok mu?

Giriş Tarihi: 05.02.2023 00:39 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 00:40

İstanbul Valiliğinden açıklama: 6 Şubat 2023 Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi, ders var mı yok mu?

İstanbul'da okullar tatil mi oldu, okullar ne zaman açılacak sorusu öğrenciler tarafından yanıt arıyor. Meteoroloji kar yağışı uyarı sonrası İstanbul bir süreliğine beyaz örtüye bürünecek. Sosyal hayat bu noktada olumsuz etkilenecekken, "İstanbul'da pazartesi günü okullar var mı yok mu?" sorusu araştırılıyor. İstanbul Valiliği tarafından açıklama beklenirken, ikinci dönem şu an 6 Şubat 2023 tarihinde başlayacak gibi görünüyor. Başlayacak olan kar yağışı sonrası İstanbul okullar tatil mi sorusu Valilik tarafından cevaplanacak.