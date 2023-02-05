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Haberler Yaşam İstanbul Valiliğinden açıklama: 6 Şubat 2023 Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi, ders var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 05.02.2023 00:39 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 00:40

İstanbul Valiliğinden açıklama: 6 Şubat 2023 Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi, ders var mı yok mu?

İstanbul'da okullar tatil mi oldu, okullar ne zaman açılacak sorusu öğrenciler tarafından yanıt arıyor. Meteoroloji kar yağışı uyarı sonrası İstanbul bir süreliğine beyaz örtüye bürünecek. Sosyal hayat bu noktada olumsuz etkilenecekken, "İstanbul'da pazartesi günü okullar var mı yok mu?" sorusu araştırılıyor. İstanbul Valiliği tarafından açıklama beklenirken, ikinci dönem şu an 6 Şubat 2023 tarihinde başlayacak gibi görünüyor. Başlayacak olan kar yağışı sonrası İstanbul okullar tatil mi sorusu Valilik tarafından cevaplanacak.

İstanbul Valiliğinden açıklama: 6 Şubat 2023 Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi, ders var mı yok mu?

Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini sonrası gözler İstanbul Valiliğinin yapacağı açıklamada. Vatandaşlar İstanbul okullar tatil mi, pazartesi günü okul var mı yok mu sorusuna yanıt ararken, kar yağışı Salı gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi olacak? İşte konu hakkında detaylar

İstanbul Valiliğinden açıklama: 6 Şubat 2023 Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi, ders var mı yok mu?

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI!

İstanbul hava durumu ile son dakika İstanbul kar yağışı açıklamaları geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen peş peşe açıklamalarda İstanbul'da bu haftasonu kar yağışının gerçekleşeceği belirtildi.

İstanbulluları kar yağışına karşın uyaran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

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İstanbul Valiliğinden açıklama: 6 Şubat 2023 Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi, ders var mı yok mu?

"Kıymetli Hemşehrilerim, #İstanbul'da beklenen fırtına ve kar yağışına yönelik gerekli tedbirlerimizi aldık. ✅ Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz."

İstanbul Valiliğinden açıklama: 6 Şubat 2023 Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi, ders var mı yok mu?

AKOM'DAN UYARI!

AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi.

Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine -1, 3°C gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

İstanbul Valiliğinden açıklama: 6 Şubat 2023 Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi, ders var mı yok mu?

Pazar sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Aydos ) kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

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