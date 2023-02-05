İstanbul'da okullar tatil mi oldu, okullar ne zaman açılacak sorusu öğrenciler tarafından yanıt arıyor. Meteoroloji kar yağışı uyarı sonrası İstanbul bir süreliğine beyaz örtüye bürünecek. Sosyal hayat bu noktada olumsuz etkilenecekken, "İstanbul'da pazartesi günü okullar var mı yok mu?" sorusu araştırılıyor. İstanbul Valiliği tarafından açıklama beklenirken, ikinci dönem şu an 6 Şubat 2023 tarihinde başlayacak gibi görünüyor. Başlayacak olan kar yağışı sonrası İstanbul okullar tatil mi sorusu Valilik tarafından cevaplanacak.