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Haberler Yaşam İstanbul Pendik'te yürüyen merdiven faciası: Yaşlı kadının ayak parmakları koptu!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 14:36 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 14:55

İstanbul Pendik'te yürüyen merdiven faciası: Yaşlı kadının ayak parmakları koptu!

İstanbul'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin bir türlü çözemediği yürüyen merdiven sorunu sürerken, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda acı bir olay yaşandı. Yürüyen merdivene ayakları sıkışan yaşlı bir kadının 3 ayak parmağı koptu.

İHA
İstanbul Pendik’te yürüyen merdiven faciası: Yaşlı kadının ayak parmakları koptu!

Olay, saat 12.30 sıralarında Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda meydana geldi.

İstanbul Pendik’te yürüyen merdiven faciası: Yaşlı kadının ayak parmakları koptu!

İddiaya göre, 69 yaşındaki H.Ç. isimli kadın yürüyen merdivenle metroya indiği sırada ayağı merdivene sıkıştı.

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İstanbul Pendik’te yürüyen merdiven faciası: Yaşlı kadının ayak parmakları koptu!

ÜÇ PARMAĞI KOPTU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağı sıkışan kadının sol ayağındaki üç parmağının koptuğu öğrenildi.

İstanbul Pendik’te yürüyen merdiven faciası: Yaşlı kadının ayak parmakları koptu!

H.Ç., sağlık ekipleri tarafından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İstanbul Pendik’te yürüyen merdiven faciası: Yaşlı kadının ayak parmakları koptu!

Yürüyen merdiven girişinin kapatıldığı ve ekiplerin bölgede çalışma yaptığı görüldü. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

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