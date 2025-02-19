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İstanbul Pendik'te yürüyen merdiven faciası: Yaşlı kadının ayak parmakları koptu!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
14:55
İstanbul Pendik'te yürüyen merdiven faciası: Yaşlı kadının ayak parmakları koptu!
İstanbul'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin bir türlü çözemediği yürüyen merdiven sorunu sürerken, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda acı bir olay yaşandı. Yürüyen merdivene ayakları sıkışan yaşlı bir kadının 3 ayak parmağı koptu.