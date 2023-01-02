Haberler Yaşam İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman başlıyor?

Giriş Tarihi: 02.01.2023 08:15 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 08:15

İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman başlıyor?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurası tüm hızıyla devam ediyor. 5. Etap kuraları bugün başlarken ilçe ilçe İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri araştırılıyor. Bakan Kurum'un açıklamasına göre il il gerçekleşen kura çekilişi 2023 Mart ayına kadar sürecek. Bu kapsamda en çok başvurunun alındığı metropol şehir İstanbul TOKİ kura sonuçları için geri sayım başladı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçeleri için yapılacak kuralar ile toplam 50 bin konut hak sahiplerini bulacak. 2+1 3+1 isim listesi bilgileri kurumun internet sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açılacak. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı…