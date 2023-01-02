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Haberler Yaşam İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 02.01.2023 08:15 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 08:15

İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman başlıyor?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurası tüm hızıyla devam ediyor. 5. Etap kuraları bugün başlarken ilçe ilçe İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri araştırılıyor. Bakan Kurum'un açıklamasına göre il il gerçekleşen kura çekilişi 2023 Mart ayına kadar sürecek. Bu kapsamda en çok başvurunun alındığı metropol şehir İstanbul TOKİ kura sonuçları için geri sayım başladı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçeleri için yapılacak kuralar ile toplam 50 bin konut hak sahiplerini bulacak. 2+1 3+1 isim listesi bilgileri kurumun internet sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açılacak. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı…

İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman başlıyor?

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. İlk Evim 250 bin sosyal konut projesi kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Kurası çekilecek iller Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından haftalık olarak güncellenen takvim ile belli oluyor. Bu kapsamda Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçeleri için yapılacak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri sorgulanıyor. Peki, 2023 İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kuraları son durum.

İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman başlıyor?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman başlıyor?

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman başlıyor?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan iller çekildi.

5. etap kura takvimi ile 2023 Ocak ayında kurası çekilecek iller belli oldu!

İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman başlıyor?

2 - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

2 Ocak - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Ankara, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

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