İstanbul trafiğini rahatlatacak Kuzey Marmara Otoyolu açıldı! Kuzey Marmara Otoyolu nerede?

"ÇATALCA'YI ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"
Erdoğan, Çatalca'nın Yıldırım Beyazıt'ın emaneti olduğunun altını çizerek, "Çatalca, eski çağlardan beri önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Oturduğunuz yerin kıymetini biliyorsunuz değil mi? Evliya Çelebi burayı, 'Bağlı, bahçeli, hayat sulu bir belde.' olarak tanıtıyor. Osmanlı Sarayı'ndaki güzide atların yemleri, buradaki çayırlardan gidermiş. Sırbistan'ın elimizden çıkmasının ardından o bölgeden göç eden kardeşlerimiz de Çatalca'ya yerleştirilmişler. Osmanlı'nın Yeşilköy'e kadar çekilmesine yol açan 1877 Osmanlı Rus Savaşı'nda bu bölge adeta harap olmuştur. Ardından Bulgarlar, Çatalca'nın kapısına dayanmıştır. Osmanlı Balkanlar'dan çekilirken, ana yurda göç edenlerin bir bölümü Çatalca'yı mesken tutmuştur.