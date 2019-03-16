İstanbul trafiğini rahatlatacak Kuzey Marmara Otoyolu açıldı! Kuzey Marmara Otoyolu nerede?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca-Yassıören Kesimi açılış törenindeki konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Yapımı devam eden Çatalca Çevre Yolu'nu da inşallah bu yıl sizlerin hizmetine sunacağız. Çatalca'nın kuzeyinde hem tabiat harikası ormanlar hem de Karadeniz var. İlçemizin turizmini geliştirmek için bu bölgede yürüyüş güzergahlarından yamaç paraşütüne kadar her türlü doğa sporunu teşvik edecek, düzenlemeler yapacağız" dedi.