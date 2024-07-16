İSTANBUL ÜNİVESİTESİ AUZEF TABAN PUANLARI 2024 PDF: YÖK ATLAS 2 ve 4 yıllık İÜ Açık Öğretim AUZEF başarı sıralaması ve kontenjanları görüntüle

İstanbul Üniversitesi AUZEF taban puanları öğrencilrin gündeminde yerini aldı. Tercihlerini 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim bölümlerinden yana kullanacaklar AUZEF İstanbul Üniversitesi açıköğretim taban puanlarını araştırıyor..YKS tercih kılavuzu ve üniversite taban puanları bu noktada belirleyici rol oynuyor. Peki, ÖSYM ile 2024 İÜ Açıköğretim AUZEF bölümleri taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? İşte puan ve sıralama listesi…