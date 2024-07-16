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İSTANBUL ÜNİVESİTESİ AUZEF TABAN PUANLARI 2024 PDF: YÖK ATLAS 2 ve 4 yıllık İÜ Açık Öğretim AUZEF başarı sıralaması ve kontenjanları görüntüle
Giriş Tarihi: 16.07.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
10:50
İSTANBUL ÜNİVESİTESİ AUZEF TABAN PUANLARI 2024 PDF: YÖK ATLAS 2 ve 4 yıllık İÜ Açık Öğretim AUZEF başarı sıralaması ve kontenjanları görüntüle
YKS sonuçları sonrası tercih işlemlerini bekleyen öğreciler bölüm ve üniversite arayışına girdi. Adaylar tercih için oluşturdukları listelere İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'ni de aldı. Bu noktada İstanbul Üniversitesi AUZEF taban puanları 2024 listesi ile sorgulanmaya başladı. Tercihini açıköğretim bölümlerinden yana kullanacaklar YÖK ATLAS ile İÜ Açıköğretim AUZEF bölümleri taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları listesini mercek altına aldı. İşte, AUZEF İstanbul Üniversitesi açıköğretim taban puanları…