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Haberler Yaşam İstanbul ve Ankara'ya kar yağışı giriş yaptı! Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı!
Giriş Tarihi: 11.04.2025 22:42 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 22:42

İstanbul ve Ankara'ya kar yağışı giriş yaptı! Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı!

Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Balkanlardan ülkemize giriş yapan karlı ve soğuk hava dalgası İstanbul ve Ankara'da etkisini gösterdi. İstanbul'da kar yağışı birçok ilçede etkili oldu. Ankara'da ise kar yağışı sebebiyle okullar tatil edilmişti. Öte yandan Meteoroloji'den hafta sonu için dikkat çeken uyarı geldi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'da kar yağışı devam edecek mi? İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

İstanbul ve Ankara’ya kar yağışı giriş yaptı! Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı!

Kar yağışı ile ilgili flaş açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için uyarı geldi. Öte yandan Ankara yoğun kar yağışıyla beyaza büründü, okullar tatil edildi. İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, ağaçlar yollara devrildi. İstanbul'da havaların hissedilir derecede soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı

İstanbul ve Ankara’ya kar yağışı giriş yaptı! Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in batı ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğu kesimleri, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

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İstanbul ve Ankara’ya kar yağışı giriş yaptı! Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı!

Kıyı kesimlerde ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize ve Trabzon ile Giresun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbul ve Ankara’ya kar yağışı giriş yaptı! Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı!

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yarın batı bölgelerimizden başlamak üzere artması bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Karadeniz'de batılı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli, Akdeniz'in iç kesimlerinde ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul ve Ankara’ya kar yağışı giriş yaptı! Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Bolu, Karabük, Bartın, Rize ve Trabzon çevreleri ile Giresun'un doğu, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.