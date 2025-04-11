Haberler
Yaşam
İstanbul ve Ankara'ya kar yağışı giriş yaptı! Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı!
Giriş Tarihi: 11.04.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
22:42
İstanbul ve Ankara'ya kar yağışı giriş yaptı! Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı!
Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Balkanlardan ülkemize giriş yapan karlı ve soğuk hava dalgası İstanbul ve Ankara'da etkisini gösterdi. İstanbul'da kar yağışı birçok ilçede etkili oldu. Ankara'da ise kar yağışı sebebiyle okullar tatil edilmişti. Öte yandan Meteoroloji'den hafta sonu için dikkat çeken uyarı geldi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'da kar yağışı devam edecek mi? İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar...