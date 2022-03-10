Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı peş peşe gelirken İstanbul'a ne zaman kar yağacak merak ediliyor. Yurt geneli soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken bazı illerimizde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Peş peşe gelen hava durumu uyarıları ile megakentte 4 gün sürecek yağışlı havanın oldukça sert geçmesi bekleniyor. Aybar nedeniyle Türkiye'de uzun süre sonra çok soğuk bir Mart ayı yaşanacak. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 10,11 Mart 2022 hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? Meteoroloji'den flaş kar yağışı uyarısı ve son dakika hava durumu uyarısı