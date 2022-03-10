İSTANBUL'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK, YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?

İstanbul'da kar yağışının Çarşamba gününden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Türkiye 10-14 Mart 2022'de Aybar kar fırtınasının etkisine girecek. Sibirya'da etkili olan ve Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı uzmanlar tarafından dillendirilen Aybar kar fırtınası Perşembe ve Cuma günleri başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kendini gösterecek.

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç) ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.