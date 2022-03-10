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Haberler Yaşam Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul’a ne zaman kar yağacak?10,11 Mart 2022 İstanbul'a kar geri mi geliyor?
Giriş Tarihi: 10.03.2022 07:22 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 10:01

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul’a ne zaman kar yağacak?10,11 Mart 2022 İstanbul'a kar geri mi geliyor?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı peş peşe gelirken İstanbul'a ne zaman kar yağacak merak ediliyor. Yurt geneli soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken bazı illerimizde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Peş peşe gelen hava durumu uyarıları ile megakentte 4 gün sürecek yağışlı havanın oldukça sert geçmesi bekleniyor. Aybar nedeniyle Türkiye'de uzun süre sonra çok soğuk bir Mart ayı yaşanacak. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 10,11 Mart 2022 hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? Meteoroloji'den flaş kar yağışı uyarısı ve son dakika hava durumu uyarısı

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul’a ne zaman kar yağacak?10,11 Mart 2022 İstanbul’a kar geri mi geliyor?

İstanbul'da ne zaman kar yağacak, İstanbul'a kar yağacak mı ve hava nasıl olacak sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Megakent İstanbul'u esir altına alacak olan kar yağışının kaç gün süreceği merak ediliyor. Sıfırın altında seyretmesi beklenen kar yağışının 3 gün sürmesi bekleniyor. Daha önceki kar yağışları sebebiyle önlem almak isteyenler İstanbul'a kar ne zaman yağacak, kar yağışı hangi gün saat kaçtan sonra başlayacak, 8,9,10,11 Mart 2022 hava durumu nasıl olacak? Sorusuna yanıt arıyor. İşte MGM hava durumu kar yağışı yağacak iller

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul’a ne zaman kar yağacak?10,11 Mart 2022 İstanbul’a kar geri mi geliyor?

İSTANBUL'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK, YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?

İstanbul'da kar yağışının Çarşamba gününden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Türkiye 10-14 Mart 2022'de Aybar kar fırtınasının etkisine girecek. Sibirya'da etkili olan ve Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı uzmanlar tarafından dillendirilen Aybar kar fırtınası Perşembe ve Cuma günleri başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kendini gösterecek.

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç) ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul’a ne zaman kar yağacak?10,11 Mart 2022 İstanbul’a kar geri mi geliyor?

10-11-12 MART'A DİKKAT

Meteoroloji uzmanından gelen bilgiye göre, "Bugün İstanbul'da hava akşama doğru yağmurlu sıcaklık 10-11 C. Rüzgar kuzey doğudan kuvvetli esecek. 10-11-12 Mart'taki soğuk hava ve kar yağışı olasılığı devam ediyor. Bugün Güney Doğu A. Akdeniz Marmara ve Ege de yağmur var. Doğu Anadolu kuzeyinde kar var. Kıyı Ege ile Edirne ve Manisa da yağış kuvvetli. Marmara'da poyraz kuvvetli. Batıda sıcaklıklar bugün de 2-3 derece artacak" dedi.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul’a ne zaman kar yağacak?10,11 Mart 2022 İstanbul’a kar geri mi geliyor?

Bazı illerde beklenen hava durumu tahminleri ve günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle açıklandı:

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 7

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1

İzmir: Parçalı bulutlu 10

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, zamanla kısa süreli kuvvetli kar yağışlı 4

Diyarbakır: Çok bulutlu, kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul’a ne zaman kar yağacak?10,11 Mart 2022 İstanbul’a kar geri mi geliyor?
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