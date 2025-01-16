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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu hafta İstanbul'da kar bekleniyor mu? MGM ve AKOM'dan peş peşe uyarı!
Giriş Tarihi: 16.01.2025 06:26
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
06:27
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu hafta İstanbul'da kar bekleniyor mu? MGM ve AKOM'dan peş peşe uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ocak ayı için hava durumu tahmin raporunu açıklarken, gözler İstanbul için kar yağışı haberlerine çevrildi. Birçok ilde sıcaklıklar düşerken Marmara bölgesinde de sıcaklıkların 4-8 derece arasında seyredeceği ve İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının yurtta etkisini göstereceği açıklandı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?