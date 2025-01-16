İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Bu hafta İstanbul’da kar bekleniyor mu? MGM ve AKOM’dan peş peşe uyarı!

"OCAK AYININ SON HAFTALARINDA DAHA KUVVETLİ BİR SOĞUK HAVA BEKLİYORUZ"

Özdemir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da Ocak ayının 19'undan sonra havalar hızlıca soğuyacak. Esas beklediğimiz soğuk hava ayın 19'undan sonra, yani Ocak ayının son haftalarında daha kuvvetli bir soğuk hava bekliyoruz. Hava beklediğimiz gibi olursa İstanbul'da kar yağışı görme ihtimalimiz olacaktır.