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Haberler Yaşam İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu hafta İstanbul'da kar bekleniyor mu? MGM ve AKOM'dan peş peşe uyarı!
Giriş Tarihi: 16.01.2025 06:26 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 06:27

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu hafta İstanbul'da kar bekleniyor mu? MGM ve AKOM'dan peş peşe uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ocak ayı için hava durumu tahmin raporunu açıklarken, gözler İstanbul için kar yağışı haberlerine çevrildi. Birçok ilde sıcaklıklar düşerken Marmara bölgesinde de sıcaklıkların 4-8 derece arasında seyredeceği ve İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının yurtta etkisini göstereceği açıklandı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Bu hafta İstanbul’da kar bekleniyor mu? MGM ve AKOM’dan peş peşe uyarı!

Hava sıcaklığı, yurdun batı kesimlerinden başlayarak düşüşe geçti. Sıcaklıkların düşmesi sonucunda birçok ilde kar yağışı görülürken gözler İstanbul'a çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporu ile Ocak ayının son haftalarında havaların hızlıca soğuyacağı ifade edildi. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Bu hafta İstanbul’da kar bekleniyor mu? MGM ve AKOM’dan peş peşe uyarı!

SON DAKİKA: İZLANDA SOĞUKLARI KAPIYA DAYANDI! İSTANBUL İÇİN FLAŞ UYARI

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'un İzlanda soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini ve sıcaklıkların 4-8 derece civarında seyredeceğini açıkladı.

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İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Bu hafta İstanbul’da kar bekleniyor mu? MGM ve AKOM’dan peş peşe uyarı!

AKOM'dan yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ederken Perşembe gününe kadar il genelinde aralıklarla yağmur, aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 4-8°C'ler aralığında kış değerlerinde seyredeceği öngörülüyor"

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Bu hafta İstanbul’da kar bekleniyor mu? MGM ve AKOM’dan peş peşe uyarı!

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

Ayrıca; Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, sıcaklıkların son dönemde mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı için tarih verdi.

Özdemir, ocak ayının son haftalarına dikkat çekerek, 19'undan sonra havaların hızlıca soğuyacağını ifade etti.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Bu hafta İstanbul’da kar bekleniyor mu? MGM ve AKOM’dan peş peşe uyarı!

"OCAK AYININ SON HAFTALARINDA DAHA KUVVETLİ BİR SOĞUK HAVA BEKLİYORUZ"

Özdemir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da Ocak ayının 19'undan sonra havalar hızlıca soğuyacak. Esas beklediğimiz soğuk hava ayın 19'undan sonra, yani Ocak ayının son haftalarında daha kuvvetli bir soğuk hava bekliyoruz. Hava beklediğimiz gibi olursa İstanbul'da kar yağışı görme ihtimalimiz olacaktır.

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