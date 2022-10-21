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İstanbul’da bir maganda kaldırımdaki genç kızlara öyle şeyler yaptı ki! Görüntüler tüyler ürpertti!
Giriş Tarihi: 21.10.2022 10:36
Güncelleme Tarihi: 21.10.2022
10:43
İstanbul’da bir maganda kaldırımdaki genç kızlara öyle şeyler yaptı ki! Görüntüler tüyler ürpertti!
İstanbul'da Fırat S. adlı maganda, kaldırımda yürüyen kız kardeşlere kabusu yaşattı. Korkunç anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Zorba kısa sürede yakalandı. Neye uğradıklarını şaşıran kız kardeşler ise korkunç anları şu sözlerle anlattı