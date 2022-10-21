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Haberler Yaşam İstanbul’da bir maganda kaldırımdaki genç kızlara öyle şeyler yaptı ki! Görüntüler tüyler ürpertti!
Giriş Tarihi: 21.10.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 10:43

İstanbul’da bir maganda kaldırımdaki genç kızlara öyle şeyler yaptı ki! Görüntüler tüyler ürpertti!

İstanbul'da Fırat S. adlı maganda, kaldırımda yürüyen kız kardeşlere kabusu yaşattı. Korkunç anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Zorba kısa sürede yakalandı. Neye uğradıklarını şaşıran kız kardeşler ise korkunç anları şu sözlerle anlattı

İstanbul’da bir maganda kaldırımdaki genç kızlara öyle şeyler yaptı ki! Görüntüler tüyler ürpertti!

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar günü saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, İstanbul Gelişim Üniversitesi Makine Bölümü 1. sınıf öğrencisi ve mekan işletmecisi Yeliz Sarıgül Kılıç (21), Cumartesi günü akşam saatlerinde Şişli Nişantaşı'nda bulunan eğlence mekanına gitmişti.

İstanbul’da bir maganda kaldırımdaki genç kızlara öyle şeyler yaptı ki! Görüntüler tüyler ürpertti!

İSTANBUL'DA KABUS DOLU ANLAR

Burada hem drama öğretmeni hem de dizi oyuncusu olan ablası Elif Kılıç (28) ile eğlenen genç kız, sabaha karşı mekandan çıkarak taksiye binmişti. İki kız kardeş Kağıthane'de bir rezidansta yaşayan kız arkadaşlarının bulunduğu binanın önünde inmiş, arkadaşlarına gitmekten vazgeçen kız kardeşler, ardından kaldırımda yürümeye başlamıştı.

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İstanbul’da bir maganda kaldırımdaki genç kızlara öyle şeyler yaptı ki! Görüntüler tüyler ürpertti!

BAYILARAK YERE DÜŞTÜ

Cadde üzerinde duran kardeşler Beşiktaş'taki evlerine dönmek için taksi bekledikleri esnada otomobille seyreden genç bir şahıs, kızlara sözlü tacizde bulunmuştu. Kızların karşılık vermesi üzerine şahıs araçtan inerek Yeliz Sarıgül Kılıç'a saldırmıştı. Neye uğradığını şaşıran genç kız, şahıs tarafından acımasızca yumruk ve tekmelerle dövülmüştü. Kız kardeşlerin çığlık çığlığa kaldığı olayda saldırıya uğrayan Kılıç bayılarak yere düşerken, saldırgan bu kez de Elif Kılıç'a vurup yerde sürükledikten sonra geldiği araca binerek kayıplara karışmıştı.

Taciz etti, dövdü! İstanbul'da kız kardeşlerin yaşadığı dehşet anları kamerada | Video

İstanbul’da bir maganda kaldırımdaki genç kızlara öyle şeyler yaptı ki! Görüntüler tüyler ürpertti!

Olayın ardından genç kızların yerde olduğunu gören bir sürücü, onları aracına aldıktan sonra Eyüpsultan Rami'deki özel bir hastaneye götürmüştü. Genç kızlardan Yeliz Sarıgül Kılıç'ın dudağına burada, 20 dikiş atılırken hem kendisinin hem de ablasının vücutlarındaki çeşitli yerlerine ise pansuman yapılmıştı. Olayın şokunu atlatamayan geç kızlar, akşam saatlerinde darp raporuyla birlikte Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu.

İstanbul’da bir maganda kaldırımdaki genç kızlara öyle şeyler yaptı ki! Görüntüler tüyler ürpertti!

Şikayetin ardından harekete geçen Sadabad Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro polisleri, olayın yaşandığı cadde üzerinde güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, kız kardeşlerin kaldırımda beklediği esnada aracın yaklaştığını ve yaşanan tartışmanın ardından şahsın araçtan inerek genç kızlara saldırdığı tespit edildi. Görüntülerin devamında ise vatandaşların araya girerek genç kızları elinden kurtardığı ve şahsın araca binerek kaçtığı belirlendi.


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