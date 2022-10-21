İstanbul’da bir maganda kaldırımdaki genç kızlara öyle şeyler yaptı ki! Görüntüler tüyler ürpertti!

Olayın ardından genç kızların yerde olduğunu gören bir sürücü, onları aracına aldıktan sonra Eyüpsultan Rami'deki özel bir hastaneye götürmüştü. Genç kızlardan Yeliz Sarıgül Kılıç'ın dudağına burada, 20 dikiş atılırken hem kendisinin hem de ablasının vücutlarındaki çeşitli yerlerine ise pansuman yapılmıştı. Olayın şokunu atlatamayan geç kızlar, akşam saatlerinde darp raporuyla birlikte Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu.



