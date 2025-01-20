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İstanbul’da çakma bankacı suç örgütüne operasyon: 36 mağdura 5 milyonluk vurgun! 30 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 20.01.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
11:35
İstanbul’da çakma bankacı suç örgütüne operasyon: 36 mağdura 5 milyonluk vurgun! 30 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp kredi vaadiyle 36 kişiyi toplam 5 milyon lira dolandıran suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 42 şüpheliden 30'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mevcut delil durumu nedeniyle 8 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest kalırken, firari 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.