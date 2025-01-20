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Haberler Yaşam İstanbul’da çakma bankacı suç örgütüne operasyon: 36 mağdura 5 milyonluk vurgun! 30 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 20.01.2025 11:35 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 11:35

İstanbul’da çakma bankacı suç örgütüne operasyon: 36 mağdura 5 milyonluk vurgun! 30 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp kredi vaadiyle 36 kişiyi toplam 5 milyon lira dolandıran suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 42 şüpheliden 30'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mevcut delil durumu nedeniyle 8 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest kalırken, firari 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

SEDA NUR GÜNAYDIN
İstanbul’da çakma bankacı suç örgütüne operasyon: 36 mağdura 5 milyonluk vurgun! 30 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da yaşanan telefon dolandırıcılıklarının içinden suç örgütü çıktı. İddiaya göre kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, kredi vaadiyle kandırdıkları 36 mağdurun toplam 5 milyon 121 bin lira parasını aldı.

İstanbul’da çakma bankacı suç örgütüne operasyon: 36 mağdura 5 milyonluk vurgun! 30 şüpheli tutuklandı

ÇAKMA BANKACILARDAN 5 MİLYONLUK VURGUN

Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak aradıkları mağdurlara kredi imkânı sağlayacaklarını veya sigorta bedellerini iade edeceklerini vaat eden şüphelilerin tespiti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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İstanbul’da çakma bankacı suç örgütüne operasyon: 36 mağdura 5 milyonluk vurgun! 30 şüpheli tutuklandı

Toplam 5 milyon 121 bin liralık vurgun yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik savcılığın talimatıyla operasyon düzenlendi.

İstanbul’da çakma bankacı suç örgütüne operasyon: 36 mağdura 5 milyonluk vurgun! 30 şüpheli tutuklandı

30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheli İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerden 30'u adli makamlarca tutuklanırken 4 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 8 şüpheli de mevcut delil durumları göz önüne alınarak serbest bırakıldı. Firari durumda bulunan 4 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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