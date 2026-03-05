Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 05.03.2026 14:52

İSTANBUL'DA DEV KESİNTİ! 22 ilçede elektrikler gidecek! 5 Mart BEDAŞ kesinti listesi

İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan vatandaşlar için elektrik kesintisi uyarısı yapıldı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), 5 Mart Perşembe günü bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Çalışmalar nedeniyle bazı mahalle ve sokaklarda saatler sürecek kesintiler yaşanacak. Vatandaşlar ise "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor.İşte ilçe ilçe, sokak sokak 5 Mart İstanbul elektrik kesintisi listesi…

Avrupa Yakası'nda elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar, kesintinin ne kadar süreceğini araştırıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yayımlanan planlı kesinti programına göre 5 Mart Perşembe günü birçok ilçede bakım ve altyapı çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda bazı mahallelerde elektrikler belirli saat aralıklarında kesilecek.

BUGÜN İSTANBUL'UN 22 İLÇESİNDE ELEKTRİK YOK!

BEDAŞ, 5 Mart bugün İstanbul'un 22 ilçesinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre; Zeytinburnu, Şişli, Sultangazi, Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Kağıthane, Güngören, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Çatalca, Büyükçekmece, Beyoğlu, Beylikdüzü, Beşiktaş, Başakşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar'da elekrik kesintileri yaşanacak.

ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kendi mahalle ve sokak detayınızı öğrenmek için BEDAŞ'ın resmi web sitesindeki Planlı Kesintiler sayfasından veya "BEDAŞ 186" mobil uygulaması üzerinden sorgulama yapılmaktadır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

