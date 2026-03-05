Haberler
İSTANBUL'DA DEV KESİNTİ! 22 ilçede elektrikler gidecek! 5 Mart BEDAŞ kesinti listesi
İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan vatandaşlar için elektrik kesintisi uyarısı yapıldı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), 5 Mart Perşembe günü bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Çalışmalar nedeniyle bazı mahalle ve sokaklarda saatler sürecek kesintiler yaşanacak. Vatandaşlar ise "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor.İşte ilçe ilçe, sokak sokak 5 Mart İstanbul elektrik kesintisi listesi…