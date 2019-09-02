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  • İstanbul'da en çok aslen nereli var? Sonuçlar sizi şaşırtabilir!

'da en çok aslen nereli var? Sonuçlar sizi şaşırtabilir!

Türkiye denilince akla , İstanbul denilince akla Türkiye gelir. Başkentimiz Ankara da olsa dünyanın her yerinde en popüler şehrimizin İstanbul olduğu bir gerçek. Türkiye'nin göz bebeği megakent İstanbul, sanayimizin ve ekonominin merkezi. İstanbul'un bu çekim merkezi olma hali de nüfusunun 15 milyonu geçmesi ile sonuçlanıyor. İstanbul'da her ilimizden göç eden vatandaşlarımız var. Taşı toprağı altın diyerek Anadolu'nun farklı yerlerinden gelen insanlarımız elbette artık birer İstanbullu. Peki İstanbul'da hangi memleketten kaç kişi yaşıyor? Son verilere göre İstanbul'da en çok aslen nereli var? İşte merak edilen bu soruların cevabı!

Giriş Tarihi: 02.09.2019 08:09 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 09:00
İstanbul'da en çok aslen nereli var? Sonuçlar sizi şaşırtabilir!

İşte TÜİK verilerine göre 'da yaşayanların memleketleri ve toplam sayıları. Bu sayılar sizi çok şaşırtabilir!

İstanbul'da en çok aslen nereli var? Sonuçlar sizi şaşırtabilir!

Hangi il nüfusuna kayıtlı kaç kişi var?

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İstanbul'da en çok aslen nereli var? Sonuçlar sizi şaşırtabilir!

Adana

'daki nüfus: 93 bin 237 kişi

İstanbul'da en çok aslen nereli var? Sonuçlar sizi şaşırtabilir!

Adıyaman

'daki nüfus: 197 bin 945

İstanbul'da en çok aslen nereli var? Sonuçlar sizi şaşırtabilir!

Afyonkarahisar

'daki nüfus: 59 bin 541 kişi

İstanbul'da en çok aslen nereli var? Sonuçlar sizi şaşırtabilir!

Ağrı

'daki nüfus: 195 bin 467 kişi

İstanbul'da en çok aslen nereli var? Sonuçlar sizi şaşırtabilir!

Aksaray

'daki nüfus: 48 bin 941 kişi

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