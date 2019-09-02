İstanbul'da en çok aslen nereli var? Sonuçlar sizi şaşırtabilir!
İstanbul'da en çok aslen nereli var? Sonuçlar sizi şaşırtabilir!
Türkiye denilince akla İstanbul, İstanbul denilince akla Türkiye gelir. Başkentimiz Ankara da olsa dünyanın her yerinde en popüler şehrimizin İstanbul olduğu bir gerçek. Türkiye'nin göz bebeği megakent İstanbul, sanayimizin ve ekonominin merkezi. İstanbul'un bu çekim merkezi olma hali de nüfusunun 15 milyonu geçmesi ile sonuçlanıyor. İstanbul'da her ilimizden göç eden vatandaşlarımız var. Taşı toprağı altın diyerek Anadolu'nun farklı yerlerinden gelen insanlarımız elbette artık birer İstanbullu. Peki İstanbul'da hangi memleketten kaç kişi yaşıyor? Son verilere göre İstanbul'da en çok aslen nereli var? İşte merak edilen bu soruların cevabı!
Giriş Tarihi: 02.09.2019
08:09
Güncelleme Tarihi: 02.09.2019
09:00