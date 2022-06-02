İstanbul’da Gezilecek Yerler - İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler

İstanbul, nüfuslarına göre şehirler listesinde belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa'da 1., dünyada ise 6. sırada yer alan önemli metropol kentlerden biridir. Her ülkenin kendine göre büyük bir gözde metropol kenti vardır. Türkiye'nin de en çok dikkat çeken ve tarihten bu yana birçok mirası yaşatan kenti İstanbul'dur. İstanbul Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca, Haliç'i de çevreleyecek kurulduğu için konum bakımından da muazzam bir yerdedir. Tarihi, kültürü, ekonomik yapısı ve birçok eseriyle her yıl milyonlarda turisti ağırlamaktadır. İstanbul'da gezilecek yerler neresidir? Sorusu bu yüzden oldukça popüler bir sorudur. Eğer İstanbul'u gezmeyi planlıyorsanız size İstanbul'da gezebileceğiniz yerlerin listesini hazırladık. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası gezilecek tarihi turistik yerler ve en çok merak edilen müzelerin listesini derledik. Haydi hep beraber İstanbul turuna başlayalım…