İstanbul’da Gezilecek Yerler - İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler

Türkiye'nin nüfus bakımından en çok göç alan ve en kalabalık ili olan İstanbul, geçmişten bugüne medeniyetin en gözde ili olmuştur. Ekonomik, tarihî ve sosyo-kültürel açıdan önde gelen şehirlerden biri olan İstanbul, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34. sırada yer almaktadır. Meydanlar, sokaklar, tarihi yerler, müzeler, parklar ve adaları ile İstanbul gezilecek en güzel yerlerden biridir. İstanbul'da gezilecek yerler listesini hazırladık. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası gezilecek turistik yerleri hep beraber bu yazımızda keşfe çıkacağız.