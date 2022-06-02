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Haberler Yaşam İstanbul'da Gezilecek Yerler - İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler
Giriş Tarihi: 02.06.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 10:53

İstanbul'da Gezilecek Yerler - İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler

Türkiye'nin nüfus bakımından en çok göç alan ve en kalabalık ili olan İstanbul, geçmişten bugüne medeniyetin en gözde ili olmuştur. Ekonomik, tarihî ve sosyo-kültürel açıdan önde gelen şehirlerden biri olan İstanbul, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34. sırada yer almaktadır. Meydanlar, sokaklar, tarihi yerler, müzeler, parklar ve adaları ile İstanbul gezilecek en güzel yerlerden biridir. İstanbul'da gezilecek yerler listesini hazırladık. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası gezilecek turistik yerleri hep beraber bu yazımızda keşfe çıkacağız.

İstanbul’da Gezilecek Yerler - İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler

İstanbul, nüfuslarına göre şehirler listesinde belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa'da 1., dünyada ise 6. sırada yer alan önemli metropol kentlerden biridir. Her ülkenin kendine göre büyük bir gözde metropol kenti vardır. Türkiye'nin de en çok dikkat çeken ve tarihten bu yana birçok mirası yaşatan kenti İstanbul'dur. İstanbul Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca, Haliç'i de çevreleyecek kurulduğu için konum bakımından da muazzam bir yerdedir. Tarihi, kültürü, ekonomik yapısı ve birçok eseriyle her yıl milyonlarda turisti ağırlamaktadır. İstanbul'da gezilecek yerler neresidir? Sorusu bu yüzden oldukça popüler bir sorudur. Eğer İstanbul'u gezmeyi planlıyorsanız size İstanbul'da gezebileceğiniz yerlerin listesini hazırladık. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası gezilecek tarihi turistik yerler ve en çok merak edilen müzelerin listesini derledik. Haydi hep beraber İstanbul turuna başlayalım…

İstanbul’da Gezilecek Yerler - İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler

İstanbul'da Gezilecek Yerler

İstanbul gezilecek yerler denince akla ilk gelen camiiler gelmektedir. Ünlü mimari camiiler elbette dikkat çekse de aslında camiiler, hamamlar, müzeler, sarnıçlar, ormanlar, saraylar ve diğer birçok mekan gezilmeyi beklemektedir. Biz size İstanbul'da gezilecek tam 75 mekanı derledik. Sizin ilginizi çeken yerleri aralarından seçip hemen keşfetmeye başlayabilirsiniz. İşte görülmesi gereken tarihi turistik mekanlar listemiz;

  • Ayasofya Camii
  • Sultan Ahmet Camii
  • Kapalı Çarşı
  • Topkapı Sarayı Müzesi
  • Yerebatan Sarnıcı
  • Galata Kulesi
  • İstanbul Boğazı
  • Dolmabahçe Sarayı
  • Süleymaniye Camii
  • Mısır Çarşısı
  • Çırağan Palace Kempinski
  • Sultanahmet Meydanı
  • Kariye Camii
  • Kız Kulesi
  • İstiklal Caddesi
  • İstanbul Arkeoloji Müzeleri
  • İstanbul Modern Sanat Müzesi
  • Büyük Mecidiye Camii
  • Beylerbeyi Sarayı
  • Rumeli Hisarı
  • Galata Köprüsü
  • Türk ve İslam Eserleri Müzesi
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  • Haliç
  • Gülhane Parkı
  • Pera Müzesi
  • Miniatürk
  • Aya İrini
  • Büyükada
  • Rüstem Paşa Camii
  • Rahmi M. Koç Müzesi
  • Yeni Cami
  • Vialand Tema Park
  • İstanbul Akvaryum
  • Emirgân Korusu
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Büyük Saray Mozaikleri Müzesi
  • Heybeliada
  • Belgrad Orman İçi Dinlenme Tesisleri
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İstanbul’da Gezilecek Yerler - İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler
  • Çemberlitaş Hamamı
  • İstanbul Oyuncak Müzesi
  • Küçük Ayasofya
  • Yıldız Parkı
  • Sent Antuan Kilisesi
  • İstanbul Surları
  • Bozdoğan Kemeri
  • Masumiyet Müzesi
  • Anadoluhisarı
  • Cağaloğlu Hamamı
  • Deniz Müzesi
  • SALT Galata
  • Kılıç Ali Paşa Hamamı
  • Bağdat Caddesi
  • Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı
  • Küçüksu Kasrı (Milli Saraylar)
  • Çiçek Pasajı
  • Kınalıada
  • Panorama 1453 Tarih Müzesi
  • Yedikule Hisarı Müzesi
  • Sveti Stefan Kilisesi
  • Madame Tussauds Istanbul
  • Çemberlitaş Sütunu
  • Yoros Kalesi
  • Historical Suleymaniye Hamam
  • Beyazıt Camii
  • Nuruosmaniye Camii
  • Molla Zeyrek Camii
  • Elgiz Museum
  • Fethiye Camii
  • İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi
  • Tarihi Galatasaray Hamamı
  • Şerefiye Sarnıcı
  • Tekfur Sarayı Müzesi
  • Taksim Gezi Parkı
  • Atatürk Müzesi
  • Sokullu Mehmet Paşa Camii
İstanbul’da Gezilecek Yerler - İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler

İstanbul Anadolu Yakası Gezilecek Yerler

İstanbul Anadolu veya Asya Yakası olarak bilinen bu yer; geniş bölge, gösterişli Beylerbeyi Sarayı veya 1500'lerde inşa edilen Şemsi Paşa Camii gibi deniz kıyısındaki popüler alanlar yer almaktadır. İstanbul Anadolu Yakası gezilecek yerleri merak ediyorsanız listemize hemen bir göz atın.

  1. Beylerbeyi Sarayı
  2. İstanbul Oyuncak Müzesi
  3. Anadoluhisarı
  4. Bağdat Caddesi
  5. Küçüksu Kasrı (Milli Saraylar)
  6. Bostancı Lunapark
  7. Emaar Akvaryum
  8. Çinili Hamam
  9. Şakirin Camii
  10. Otağtepe Caddesi
  11. Mihrabat Korusu
  12. Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi
  13. Müze Gazhane
  14. Caddebostan Dalyan Parkı
  15. Caddebostan Sahili
  16. KidZania
  17. Barış Manço Evi
  18. Otağtepe Fatih Korusu
  19. Caddebostan Plajı
  20. Hababam Sınıfı Müzesi
  21. Fenerbahçe Parkı
  22. Otağtepe
  23. Validebağ Korusu
  24. Fethipaşa Korusu
  25. IMOGA İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi
  26. Museum Of Illusions Istanbul - Anatolia
  27. Uçurtma Müzesi
  28. Şemsi Ahmet Paşa Camii
  29. Küçük Çamlıca Korusu
  30. Yeni Valide Camii
  31. Kadıköy Tarihi Salı Pazarı Parkı
  32. Atik Valide Camii
  33. Çinili Camii
  34. Kadıköy Boğa Heykeli
  35. Moda Sahil Parkı ve Yürüyüş Yolu
  36. Pendik Sahili
  37. Göztepe 60. Yıl Parkı
  38. Kazım Karabekir Paşa Müzesi
  39. Maltepe Sahil Parkı
  40. Göztepe 60. Yıl Parkı
  41. Kartal Belediyesi Masal Müzesi
  42. Hamid-i Evvel Camii
  43. Ümraniye Belediyesi Millet Bahçesi
  44. Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi
  45. Mimar Sinan Camii
  46. Ümraniye Millet Bahçesi
  47. Düştepe Oyun Müzesi
  48. Beykoz Mecidiye Kasrı (Milli Saraylar)
  49. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi
  50. Amcazade Yalısı
  51. İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Tekel Sahneleri
  52. Yeni ve klasik oyunlarla sahil mekanı
  53. HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ
  54. Çamlıca Tepesi / Çamlıca Hill
  55. Nakkastepe Millet Bahcesi - Nakkastepe Peoples Park
  56. Türker İNANOĞLU Vakfı Sinema - Tiyatro Müzesi ve Sanat Kitaplığı
  57. Bakireler Tapınağı
  58. Kuleli Sahil
  59. Vâlide-İ Cedid Camii
  60. Milli Saraylar Beykoz Cam ve Billur Müzesi
  61. Aziz Mahmud Hudai Hz.(K.S.) Türbesi
  62. Museum of Motivation
  63. Luna Lunapark
  64. Küçüksu Çayırı
  65. İshak Ağa Çeşmesi
  66. Tuzla Belediyesi Halk Plajı
  67. Edip Efendi Yalisi
  68. Cinili Turkish Bath
  69. Vahdettin Köșkü
  70. Osmanağa Cami
  71. Küçükyalı Arkeopark
  72. Emaar Square Aquarium World - Akvaryum
  73. Ayazma Cami
  74. Şamata Çocuk Eğlence Parkı
  75. Ayia Efimia Rum Ortodoks Kilisesi
  76. Sultan Abdülaziz Av Köşkü Ve izci evi müzesi
  77. Doğancılar Parkı
  78. Sancaktepe Bilim Merkezi
  79. Fenerbahçe Deniz Feneri
  80. Kont Leon Ostroróg Yalısı
  81. Ters Dünya
  82. Hıdiv Kasrı Korusu
  83. X Media Art Museum
  84. Ragıp Paşa Köşkü
  85. Koşuyolu Parkı
  86. Fenerbahçe Adası
  87. Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi
  88. Haydarpaşa Vapur İskelesi
  89. Ahır Köşkü
  90. Maltepe Coast
  91. Aziziye Hamamı
  92. Haldun Taner Müze Evi
  93. 15 Temmuz Şehitler Camii
  94. Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı
  95. Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi
İstanbul’da Gezilecek Yerler - İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler

İstanbul Avrupa Yakası Gezilecek Yerler

İstanbul Avrupa Yakası; görkemli Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii ve Bizans mozaikleriyle ünlü Ayasofya Camii gibi ünlenmiş yerlerin olduğu bölgedir. Bu alanda gezilecek çok nokta vardır. Hemen o noktaları inceleyelim.

  • Ayasofya Camii
  • Sultan Ahmet Camii
  • Kapalı Çarşı
  • Topkapı Sarayı Müzesi
  • Yerebatan Sarnıcı
  • Galata Kulesi
  • Dolmabahçe Sarayı
  • Süleymaniye Camii
  • Mısır Çarşısı
  • Çırağan Palace Kempinski
  • Sultanahmet Meydanı
  • Kariye Camii
  • İstiklal Caddesi
  • İstanbul Arkeoloji Müzeleri
  • İstanbul Modern Sanat Müzesi
  • Büyük Mecidiye Camii
  • Rumeli Hisarı
  • Türk ve İslam Eserleri Müzesi
  • Gülhane Parkı
  • Pera Müzesi
  • Miniatürk
  • Aya İrini
  • Rüstem Paşa Camii
  • Rahmi M. Koç Müzesi
  • Yeni Cami
  • Vialand Tema Park
  • İstanbul Akvaryum
  • Emirgân Korusu
  • Sakıp Sabancı Müzesi
  • Eyüp Sultan Camii
  • Sea Life Akvaryum
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Büyük Saray Mozaikleri Müzesi
  • Çemberlitaş Hamamı
  • Küçük Ayasofya
  • Yıldız Parkı
  • Sent Antuan Kilisesi
  • İstanbul Surları
  • Bozdoğan Kemeri
  • Masumiyet Müzesi
  • Cağaloğlu Hamamı
  • Yıldız Sarayı Müzesi
  • Fatih Camii
  • Deniz Müzesi
  • SALT Galata
  • Kılıç Ali Paşa Hamamı
  • Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı
  • Çiçek Pasajı
  • Galata Mevlevihanesi Müzesi
  • MAC - Kanyon AVM
  • Yedikule Hisarı Müzesi
  • Panorama 1453 Tarih Müzesi
  • Sveti Stefan Kilisesi
  • Madame Tussauds Istanbul
  • Çemberlitaş Sütunu
  • Aya Yorgi Rum Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi
  • Şehzade Cami
  • Historical Suleymaniye Hamam® Since_1550. Traditional Turkish Bath attraction
  • Beyazıt Camii
  • Nuruosmaniye Camii
  • Mihrimah Sultan Camii
  • Molla Zeyrek Camii
  • Borusan Contemporary
  • Maçka Parkı
  • Sadberk Hanım Müzesi
  • Fethiye Camii
  • Ağa Hamamı
  • Çinili Köşk Müzesi
  • İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi
  • Tarihi Galatasaray Hamamı - Since 1481
  • Pelit Çikolata Muse
  • Tekfur Sarayı Müzesi
  • Şerefiye Sarnıcı
  • Sokullu Mehmet Paşa Camii
  • Arter
  • Yılanlı Sütun
  • LEGOLAND Discovery Centre Istanbul
  • Atatürk Müzesi
  • Taksim Gezi Parkı
  • Espressolab Santralistanbul
  • Alman Çeşmesi
  • Taksim Meydanı
  • Contemporary Istanbul
  • Yavuz Sultan Selim Camii
  • Beyazıt Kulesi
  • Zilberman Gallery
  • Aqua Club Dolphin
  • 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi
  • Topkapı Sarayı Harem
  • Ihlamur Kasırları (Milli Saraylar)
  • Florya Güneș Plajı
  • Beyazıt Meydanı
  • Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi
  • Dolmabahçe Camii
  • Neve Şalom Sinagogu
  • Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi
  • Büyük Valide Han
  • Moipark
  • Kılıç Ali Paşa Camii
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