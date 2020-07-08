İstanbul'da minibüsler balık istifi gibi yolcu almaya devam ediyor

Küçükçekmece'nin yanı sıra, Esenyurt 19 Mayıs Bulvarı üzerindeki minibüsler de, tüm denetimlere rağmen benzer görüntülere sahne oluyor. Kapasitesinin çok üstünde yolcu alan araçların bazılarının ağırlıktan yan yattığı görüldü. Minibüs sürücüleri 'Sosyal mesafe', 'kapasite azaltma' ve 'trafik kuralları' gibi her türlü ihlali yaparak yollarına devam etti. Denetimlerin sıklaştığı Küçükçekmece'de şoförler, cezadan kurtulmak için her yolu denerken, Esenyurt'ta drone'lu denetime yakalanan şoförler ise cezadan kurtulamadı.



