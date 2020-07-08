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'da minibüsler balık istifi gibi yolcu almaya devam ediyor

Daha önce Esenyurt ve Küçükçekmece'de tıka basa yolcu alan ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı toplu taşıma araçlarına ceza kesilmişti. Emniyet'in sıkı denetimlerine rağmen şoförler bu skandal uygulamadan vazgeçmiyor. Bugün yapılan denetimlerde de yine bazı minibüslerin olması gerekenden fazla yolcu aldığı görüldü.

Giriş Tarihi: 08.07.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 11:47
İstanbul'da minibüsler balık istifi gibi yolcu almaya devam ediyor

Küçükçekmece ve Esenyurt'ta trafik polisi denetimleri sıklaşmasına rağmen minibüsler, tıka basa yolcu taşımaya devam ediyor. Küçükçekmece'de polisin uygulama yaptığı noktaları birbirine haber veren şoförler, cezadan kurtulmak için fazla yolcuları paralarını iade etmeden yarı yolda indirdi. Esenyurt'ta ise drone ile havadan yapılan denetimlerde minibüs şoförleri, cezadan kurtulamadı.

İstanbul'da minibüsler balık istifi gibi yolcu almaya devam ediyor

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi üzerinde Şirinevler-Başakşehir hattında, daha önce çekilen görüntülerde kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu aldığı görüntülenen minibüslerden, bazı yolcular dışarı sarkmıştı. Başka Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarına rağmen manzara değişmiyor.

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İstanbul'da minibüsler balık istifi gibi yolcu almaya devam ediyor

Küçükçekmece'nin yanı sıra, Esenyurt 19 Mayıs Bulvarı üzerindeki minibüsler de, tüm denetimlere rağmen benzer görüntülere sahne oluyor. Kapasitesinin çok üstünde yolcu alan araçların bazılarının ağırlıktan yan yattığı görüldü. Minibüs sürücüleri 'Sosyal mesafe', 'kapasite azaltma' ve 'trafik kuralları' gibi her türlü ihlali yaparak yollarına devam etti. Denetimlerin sıklaştığı Küçükçekmece'de şoförler, cezadan kurtulmak için her yolu denerken, Esenyurt'ta drone'lu denetime yakalanan şoförler ise cezadan kurtulamadı.

İstanbul'da minibüsler balık istifi gibi yolcu almaya devam ediyor

SADECE KORONAVİRÜSE DEĞİL, KAZAYA DA DAVETİYE ÇIKARIYORLAR

Görüntülendiğini fark eden bazı minibüs şoförleri, yolcuları minibüs içinde sıkıştırıp, kapılarını kapatmaya çalıştı. Ancak içerideki yolcu sayısının fazla olması nedeniyle, kapılar kapanmadı. Öte yandan birçok minibüs şoförünün koronavirüsten korunmak için uyulması gereken kuralların yanı sıra, trafik kurallarına da aldırmadığı görüldü.

İstanbul'da minibüsler balık istifi gibi yolcu almaya devam ediyor

"PARALARI İADE ETMEDEN, YARI YOLDA İNDİRİYORLAR"

Polislerin denetim yaptığını öğrenen minibüs şoförleri, yolcuları ücretlerini iade etmeden yarı yolda indirdi. Bazı yolcular ile minibüs şoförleri arasında tartışma yaşanırken, kimi yolcular ise minibüsün fotoğrafını çekip, ilgili yerlere şikayette bulunacaklarını ifade etti.

İstanbul'da minibüsler balık istifi gibi yolcu almaya devam ediyor


Yarı yolda indirilen vatandaş Engin Arslan, "Bizi minibüse aldılar, polisin uygulama yaptıklarını birbrilerine haber veriyorlar. Polislerin uygulama yaptığı noktaya yaklaşınca, insanları yolda indiriyorlar ve paralarını vermiyorlar. Mağdur ediyorlar. Minibüse Parseller durağından bindim, Mehmet Akif durağında polisin uygulama yaptığını söyleyip indirdiler. Her gün bu şekilde, aynı durumu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul'da minibüsler balık istifi gibi yolcu almaya devam ediyor

KAHYALARIN 'UYARISI' KAMERADA

Ayrıca minibüs şoförlerini uyararak, uygulama olduğunu ve fazla yolcuları indirmelerini söyleyen kahyalar, kameralara yansıdı. Öte yandan bir minibüsün, ters yöne girip, kırmızı ışık ihlali yaparak güzergah dışına çıktığı görüldü.

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