İstanbul'da okullar ne zaman açılacak, tatil mi, ne zamana kadar tatil? Soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı deprem bölgesinde okulları 2 hafta tatil etme kararı alırken diğer iller için ise yarıyıl tatilini 1 hafta uzatmıştı. Yeni açıklama ise az önce geldi. Bakan Özer, depremden etkilenen 10 ilimizde eğitim ve öğretimin 1 Mart tarihine kadar ara verileceğini duyurdu. Bu noktada binlerce öğrenci ve veli megakent İstanbul'da okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi, ne zamana kadar tatil? İşte detaylar.