Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul'da okullar ne zaman ayın kaçında açılacak, ne zamana kadar tatil? Bakan Özer açıkladı! İstanbul'da okullar...
Giriş Tarihi: 12.02.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 14:24

İstanbul'da okullar ne zaman ayın kaçında açılacak, ne zamana kadar tatil? Bakan Özer açıkladı! İstanbul'da okullar...

İstanbul'da okullar ne zaman açılacak, tatil mi, ne zamana kadar tatil? Soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı deprem bölgesinde okulları 2 hafta tatil etme kararı alırken diğer iller için ise yarıyıl tatilini 1 hafta uzatmıştı. Yeni açıklama ise az önce geldi. Bakan Özer, depremden etkilenen 10 ilimizde eğitim ve öğretimin 1 Mart tarihine kadar ara verileceğini duyurdu. Bu noktada binlerce öğrenci ve veli megakent İstanbul'da okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi, ne zamana kadar tatil? İşte detaylar.

İstanbul’da okullar ne zaman ayın kaçında açılacak, ne zamana kadar tatil? Bakan Özer açıkladı! İstanbul’da okullar...

Kahramanmaraş depremi sonrası yurt genelinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği duyurulmuştu. Gerek öğrenci gerekse veliler "İstanbul'da okullar ne zamana kadar tatil, ne zaman açılacak?" sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından gelen açıklamada 71 ilde eğitim öğretimin başlayacağı tarihi bildirirken öte yandan depremden etkilenen 10 ilimiz için ise 1 Mart tarihi işaret edildi. Peki, İstanbul'da okullar ne zamana kadar tatil, ne zaman ayın kaçında açılacak? İşte okulların açılacağı tarih ve detaylar.

İstanbul’da okullar ne zaman ayın kaçında açılacak, ne zamana kadar tatil? Bakan Özer açıkladı! İstanbul’da okullar...

İSTANBUL'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yurt genelinde eğitim öğretim 20 Şubat'a kadar ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılacağı tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer açıklamalarında, 71 ilde okulların 20 Şubat tarihinde açılacağını belirtti. Depremin etkilediği bölgeler için ise 1 Mart tarihini işaret etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da okullar ne zaman ayın kaçında açılacak, ne zamana kadar tatil? Bakan Özer açıkladı! İstanbul’da okullar...

1 MART'I İŞARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklamalar geldi. Özer, 71 ilde okullar 20 Şubat'ta başlayacak' dedi. Bakan Özer, "10 ilimizde eğitime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz" ifadelerini kullandı. 1 Mart'ta eğitime devam edilip edilmeyeceğine daha sonra karar verileceğini belirtti.

İstanbul’da okullar ne zaman ayın kaçında açılacak, ne zamana kadar tatil? Bakan Özer açıkladı! İstanbul’da okullar...

İKİLİ ÖĞRETİM

Mart itibarıyla depremden etkilenen 10 ilde eğitime devam etme konusunda ilçe ve okul temelli kararlar alınacağını açıkladı. 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız.

İstanbul’da okullar ne zaman ayın kaçında açılacak, ne zamana kadar tatil? Bakan Özer açıkladı! İstanbul’da okullar...

ÖZEL ÖĞRETİMLERİN KAPASİTESİ ARTTIRILDI

Özel öğretim kurumları ile görüşme yaptık. Bu kurumlardaki yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkardık.

SON DAKİKA