Haberler Yaşam İstanbul'da okullar ne zaman ayın kaçında açılacak, ne zamana kadar tatil? Bakan Özer açıkladı! İstanbul'da okullar...

Giriş Tarihi: 12.02.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 14:24

İstanbul'da okullar ne zaman ayın kaçında açılacak, ne zamana kadar tatil? Bakan Özer açıkladı! İstanbul'da okullar...

İstanbul'da okullar ne zaman açılacak, tatil mi, ne zamana kadar tatil? Soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı deprem bölgesinde okulları 2 hafta tatil etme kararı alırken diğer iller için ise yarıyıl tatilini 1 hafta uzatmıştı. Yeni açıklama ise az önce geldi. Bakan Özer, depremden etkilenen 10 ilimizde eğitim ve öğretimin 1 Mart tarihine kadar ara verileceğini duyurdu. Bu noktada binlerce öğrenci ve veli megakent İstanbul'da okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi, ne zamana kadar tatil? İşte detaylar.