Meteoroloji tarafından kar yağışı uyarısı gelince okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. MGM'den gelen son hava tahmin raporuna göre bu hafta yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Metropol şehir İstanbul'da yaşayan ve eğitim gören öğrenciler İstanbul'da okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması var mı sorusuna yanıt arıyor. Okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili son kararı valilikler veriyor. Peki İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması var mı? İşte son bilgiler…