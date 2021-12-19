Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması var mı?
Giriş Tarihi: 19.12.2021 14:09 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 14:09

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması var mı?

Meteoroloji tarafından kar yağışı uyarısı gelince okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. MGM'den gelen son hava tahmin raporuna göre bu hafta yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Metropol şehir İstanbul'da yaşayan ve eğitim gören öğrenciler İstanbul'da okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması var mı sorusuna yanıt arıyor. Okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili son kararı valilikler veriyor. Peki İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması var mı? İşte son bilgiler…

İstanbul’da okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması var mı?

İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler İstanbul'da okullar tatil mi, 20 Aralık İstanbul'da okullar tatil olacak sorusuna yanıt arıyor. Kar yağışının yurt genelinde etkili olmasının ardından birçok il ve ilçede ulaşım etkileniyor. Akabinde Valiliğin yaptığı açıklamaya göre ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verilerek kar tatili ilan ediliyor. Peki İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık 2021 Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması var mı?

İstanbul’da okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması var mı?

20 ARALIK PAZARTESİ İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ, VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar yağışlarının şiddetini arttırarak devam etmesinin ardından bazı iller ve ilçelerde okullar tatil edilmesi beklentisi bir hayli artıyor. İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı henüz belli değil.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması var mı?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Özellikle öğrencilerin yakından takip ettiği "İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusu henüz yanıt bulmadı. Okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Her yıl kar yağışı ile beraber valilikler tarafından konu ile ilgili açıklama yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağışlar nedeniyle 4 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

İstanbul’da okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması var mı?

KAR YAĞIŞI UYARISI!

Havaların soğumasıyla birlikte İstanbul'un bazı noktalarında hava sıcaklıkları 4 derecenin altına kadar düştü. Hafta içinde bazı kesimlere kar yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de kar yağışı uyarıları ardı ardına geldi. Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul'da kar yağışının Pazartesi gününden itibaren etkili olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı dışında kalan tüm yurtta yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Akdeniz Bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması var mı?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? 20 ARALIK 2021

İstanbul Valiliği'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kar yağışının etkisinin artması ile birlikte ulaşımda yaşanabilecek zorluklardan olayı İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde olacaktır.

SON DAKİKA