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Haberler Yaşam İstanbul’da okullar tatil mi? 21 Aralık Salı Yarın İstanbul’da okullar tatil olacak mı, resmi açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 20.12.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 09:06

İstanbul’da okullar tatil mi? 21 Aralık Salı Yarın İstanbul’da okullar tatil olacak mı, resmi açıklama geldi mi?

Yurdun pek çok noktasında kar yağışının sürmesi nedeniyle milyonlarca öğrenci "Okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Kar tatili nedeniyle eğitime bir süre ara verilip verilmeyeceğini öğrenmek isteyenler "İstanbul'da okullar tatil mi? 21 Aralık Salı Yarın İstanbul'da okullar tatil olacak mı, resmi açıklama geldi mi?" sorularının yanıtları için araştırma yapıyor. Bu kapsamda; öğrenciler ve velileri gözlerini gelecek resmi açıklamalara çevirdi. İşte konu ile ilgili son durum.

İstanbul’da okullar tatil mi? 21 Aralık Salı Yarın İstanbul’da okullar tatil olacak mı, resmi açıklama geldi mi?

Ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle gündeme gelen ilk konulardan bir tanesi okulların tatil edilip edilmeyeceği oluyor. Valilikler tarafından bildirilen kararlara göre; yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli, Aksaray, Bingöl, Adana, Karaman, Denizli ve Muğla'nın bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. Peki; İstanbul'da okullar tatil mi? 21 Aralık Salı Yarın İstanbul'da okullar tatil olacak mı, resmi açıklama geldi mi?

İstanbul’da okullar tatil mi? 21 Aralık Salı Yarın İstanbul’da okullar tatil olacak mı, resmi açıklama geldi mi?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 20 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Konya'da kar yağışı etkisini gösterdi. Yoğun bir şekilde devam eden yağışlar nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bazı ilçelerde ise yarım metreyi aştı. Yağışların devam etmesi üzerine merkez Selçuklu, Karatay, Meram ilçeleri ile Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Ilgın, Taşkent, Sarayönü, Seydişehir, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde eğitime 20 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca engelli veya hamile kamu çalışanlarının da 1 gün idari izinli sayılacağı öğrenildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 ARALIK 2021 SALI

21 Aralık Salı günü için okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Konu ile ilgili ise henüz resmi açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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İstanbul’da okullar tatil mi? 21 Aralık Salı Yarın İstanbul’da okullar tatil olacak mı, resmi açıklama geldi mi?

KONYA'DA EĞİTİME O İLÇELERDE ARA VERİLDİ

Konya'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Aralık Pazartesi günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildi. Konya'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesi ile Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerinde eğitime 20 Aralık tarihi itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.

Milli Eğitim İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karatay, Meram, Selçuklu, Beyşehir, Seydişehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 20 Aralık 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

AKSARAY'DA 1 GÜNLÜK TATİL

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın olmak üzere 1 gün ara verildi.

İlçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ortaköy Kaymakamlığı tarafından, yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın olmak üzere eğitime bir gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

TUNCELİ'DE EĞİTİME ARA

Tunceli'nin 3 ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle, ilimiz Pülümür, Nazimiye ve Ovacık ilçelerimizde ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda 20 Aralık 2021 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün, bu ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır" denildi.

İstanbul’da okullar tatil mi? 21 Aralık Salı Yarın İstanbul’da okullar tatil olacak mı, resmi açıklama geldi mi?

TUFANBEYLİ'DE EĞİTİME ARA

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yaşığışı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın bir gün süre tatil edildiği duyuruldu İlçeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, eğitime bir gün ara verilmesine neden oldu. Tufanbeyli Kaymakamlığı, ilçe genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için eğitim ve öğretime yarın bir süreyle ara verildiğini açıkladı.

BİNGÖL'DE EĞİTİME ARA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle Karlıova ilçesi genelinde 20 Aralık Pazartesi günü resmî ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün için idari izinli sayılacağı kaydedildi.

İstanbul’da okullar tatil mi? 21 Aralık Salı Yarın İstanbul’da okullar tatil olacak mı, resmi açıklama geldi mi?

KARAMAN'DAN DA HABER GELDİ

Karaman`ın Başyayla ve Sarıveliler ilçelerinde, etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

DENİZLİ'DE 1 İLÇEDE ARA VERİLDİ

Denizli`nin Babadağ ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

KARS'IN TÜM İLÇELERİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kars`ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

MUĞLA KAVAKLIDERE'DE EĞİTİME ARA

Muğla`nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim yapılan bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

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