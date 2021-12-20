İstanbul’da okullar tatil mi? 21 Aralık Salı Yarın İstanbul’da okullar tatil olacak mı, resmi açıklama geldi mi?

KONYA'DA EĞİTİME O İLÇELERDE ARA VERİLDİ

Konya'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Aralık Pazartesi günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildi. Konya'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesi ile Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerinde eğitime 20 Aralık tarihi itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.

Milli Eğitim İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karatay, Meram, Selçuklu, Beyşehir, Seydişehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 20 Aralık 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

AKSARAY'DA 1 GÜNLÜK TATİL

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın olmak üzere 1 gün ara verildi.



İlçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ortaköy Kaymakamlığı tarafından, yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın olmak üzere eğitime bir gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

TUNCELİ'DE EĞİTİME ARA

Tunceli'nin 3 ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle, ilimiz Pülümür, Nazimiye ve Ovacık ilçelerimizde ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda 20 Aralık 2021 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün, bu ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır" denildi.