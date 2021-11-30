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Haberler Yaşam İstanbul’da okullar tatil mi? 30 Kasım bugün İstanbul’da okullar tatil olacak mı? Valilik açıkladı mı?
Giriş Tarihi: 30.11.2021 07:46 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 07:46

İstanbul’da okullar tatil mi? 30 Kasım bugün İstanbul’da okullar tatil olacak mı? Valilik açıkladı mı?

Meteoroloji son dakika hava durumu uyarılarının ardından İstanbul'da okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. İlkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören binlerce öğrenci bugün İstanbul'da okullar tatil mi, okul var mı sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili araştırmalar sürerken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika açıklamasında bulundu. Yaşanan olumsuzluklardan dolayı eğitime ara verilmesini gerekli gören valilikler ise okulları tatil etti. Peki İstanbul'da okullar tatil mi? 30 Kasım İstanbul'da bugün okullar tatil olacak mı? Valilik açıkladı mı? İşte sürece dair bilgiler…

İstanbul’da okullar tatil mi? 30 Kasım İstanbul’da bugün okullar tatil olacak mı? Valilik açıkladı mı?

Kasım ayının son gününde kötü hava koşulları yurtta etkili olurken İstanbul'da okullar tatil mi merak ediliyor. Dün öğlen saatlerinde başlayan şiddetli fırtına bugünde devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden şiddetli lodos ve rüzgara karşı uyarılar gelirken Valiliklerde okulların tatil olup olmadığına ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Buna göre; İstanbul'da okullar tatil mi? 30 Kasım İstanbul'da bugün okullar tatil olacak mı? Valilik açıkladı mı?

İstanbul’da okullar tatil mi? 30 Kasım İstanbul’da bugün okullar tatil olacak mı? Valilik açıkladı mı?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? (30 KASIM 2021)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporlarına göre ülkemiz genelinde fırtına etkili olurken İstanbul'da okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyordu. İlgili açıklama Valilikten geldi.

İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle;

Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır.

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İstanbul’da okullar tatil mi? 30 Kasım İstanbul’da bugün okullar tatil olacak mı? Valilik açıkladı mı?

VALİLİK DETAYLARI AÇIKLADI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre; İlimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir.

İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.

İstanbul’da okullar tatil mi? 30 Kasım İstanbul’da bugün okullar tatil olacak mı? Valilik açıkladı mı?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 30 KASIM 2021

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Kütahya ve Bilecik çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz ile Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Sivas, Erzincan, Tunceli çevreleri, Malatya'nın batısı ve Kayseri'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, öğle saatlerinden sonra Marmara'da batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-100km/sa), Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın Marmara'da batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-100km/sa), Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul’da okullar tatil mi? 30 Kasım İstanbul’da bugün okullar tatil olacak mı? Valilik açıkladı mı?
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