Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak, hangi gün? 2024 İstanbul Toplu Ulaşım Güncel Fiyat Tarifesi ile Otobüs, Metro, Metrobüs Ücreti Ne Kadar Oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 06:02 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 06:02

İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak, hangi gün? 2024 İstanbul Toplu Ulaşım Güncel Fiyat Tarifesi ile Otobüs, Metro, Metrobüs Ücreti Ne Kadar Oldu, kaç TL?

İstanbul'da bugün toplu taşıma zammı UKOME toplantısı sonrasında gündeme geldi. Toplantı sonrasında İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 13 zam yapıldığı duyuruldu. Bu noktada ise vatandaşlar "2024 Toplu Ulaşım Güncel Fiyat Tarifesi ile Otobüs, Metro, Metrobüs Ücreti Ne Kadar Oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak? İşte, detaylar..

İstanbul’da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak, hangi gün? 2024 İstanbul Toplu Ulaşım Güncel Fiyat Tarifesi ile Otobüs, Metro, Metrobüs Ücreti Ne Kadar Oldu, kaç TL?

İstanbul'da son dakika toplu taşıma zammı konuşuluyor. Yapılan zam sonrasında hesaplamalar vatandaşların gündeminde yer alırken 2024 zamlı toplu ulaşım güncel fiyat tarifes ne zaman başlayacak sorusu da yanıt arıyor. Peki, İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak? 2024 toplu ulaşım güncel fiyat tarifesi ile otobüs, metro, metrobüs ücreti ne kadar oldu?

İstanbul’da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak, hangi gün? 2024 İstanbul Toplu Ulaşım Güncel Fiyat Tarifesi ile Otobüs, Metro, Metrobüs Ücreti Ne Kadar Oldu, kaç TL?

TAM VE ÖĞRENCİ BİLETİ NE KADAR OLDU?

Zamla birlikte 17,70 lira olan tam basım ücreti 20 liraya yükseldi.

Öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 oranında zamlanarak 10 liradan 12 liraya yükseldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak, hangi gün? 2024 İstanbul Toplu Ulaşım Güncel Fiyat Tarifesi ile Otobüs, Metro, Metrobüs Ücreti Ne Kadar Oldu, kaç TL?

Mavi kart tam 1389 liradan 1569 liraya, öğrenci 250 liradan 282.5 liraya, sosyal 864 liradan 976.3 liraya yükseldi.

İstanbul’da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak, hangi gün? 2024 İstanbul Toplu Ulaşım Güncel Fiyat Tarifesi ile Otobüs, Metro, Metrobüs Ücreti Ne Kadar Oldu, kaç TL?

Elektronik kart tek geçişlik bilet 25 liradan 28,25 liraya, iki geçişlik bilet 45 liradan 50.85 liraya, 3 geçişlik bilet 70 liradan 79.1 liraya, 4 geçişlik bilet 85 liradan 96,05 liraya, beş geçişlik bilet 105 liradan 118.6 liraya, 10 geçişlik bilet 200 liradan 226 liraya yükseldi.

İstanbul’da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak, hangi gün? 2024 İstanbul Toplu Ulaşım Güncel Fiyat Tarifesi ile Otobüs, Metro, Metrobüs Ücreti Ne Kadar Oldu, kaç TL?

Metrobüs ücreti tüm duraklar kullanılırsa tam 26.27 liradan 29.68 liraya, öğrenci 8.64 liradan 9.76 liraya, sosyal 14.41 liradan 16.28 liraya yükseldi.

SON DAKİKA