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İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak, hangi gün? 2024 İstanbul Toplu Ulaşım Güncel Fiyat Tarifesi ile Otobüs, Metro, Metrobüs Ücreti Ne Kadar Oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 06:02
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
06:02
İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak, hangi gün? 2024 İstanbul Toplu Ulaşım Güncel Fiyat Tarifesi ile Otobüs, Metro, Metrobüs Ücreti Ne Kadar Oldu, kaç TL?
İstanbul'da bugün toplu taşıma zammı UKOME toplantısı sonrasında gündeme geldi. Toplantı sonrasında İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 13 zam yapıldığı duyuruldu. Bu noktada ise vatandaşlar "2024 Toplu Ulaşım Güncel Fiyat Tarifesi ile Otobüs, Metro, Metrobüs Ücreti Ne Kadar Oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak? İşte, detaylar..