İstanbul’da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak, hangi gün? 2024 İstanbul Toplu Ulaşım Güncel Fiyat Tarifesi ile Otobüs, Metro, Metrobüs Ücreti Ne Kadar Oldu, kaç TL?

İstanbul'da son dakika toplu taşıma zammı konuşuluyor. Yapılan zam sonrasında hesaplamalar vatandaşların gündeminde yer alırken 2024 zamlı toplu ulaşım güncel fiyat tarifes ne zaman başlayacak sorusu da yanıt arıyor. Peki, İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak? 2024 toplu ulaşım güncel fiyat tarifesi ile otobüs, metro, metrobüs ücreti ne kadar oldu?