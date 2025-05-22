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İstanbul'da vahşet! 19 yaşındaki Deniz evde ölü bulundu! Erkek arkadaşı polisi aradı: Anahtarı bırakıp çıkıyorum...
Giriş Tarihi: 22.05.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
14:52
İstanbul'da vahşet! 19 yaşındaki Deniz evde ölü bulundu! Erkek arkadaşı polisi aradı: Anahtarı bırakıp çıkıyorum...
İstanbul'da halasıyla yaşayan 19 yaşındaki Deniz Karakaya'nın, ilişki yaşadığı 40 yaşındaki Hayrettin K.'nın evinde ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Olaydan sonra kayıplara karışan Hayrettin K.'nın sağlık görevlilerini arayarak "kız arkadaşım uyuşturucu kullandı, ex oldu evin anahtarını doğalgaz saatinin üstüne bırakıyorum ben evden çıkıyorum" dediği ortaya çıktı. Polis tarafından aranan Hayrettin K.'nin uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmaktan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.