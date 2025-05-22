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Haberler Yaşam İstanbul'da vahşet! 19 yaşındaki Deniz evde ölü bulundu! Erkek arkadaşı polisi aradı: Anahtarı bırakıp çıkıyorum...
Giriş Tarihi: 22.05.2025 14:24 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 14:52

İstanbul'da vahşet! 19 yaşındaki Deniz evde ölü bulundu! Erkek arkadaşı polisi aradı: Anahtarı bırakıp çıkıyorum...

İstanbul'da halasıyla yaşayan 19 yaşındaki Deniz Karakaya'nın, ilişki yaşadığı 40 yaşındaki Hayrettin K.'nın evinde ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Olaydan sonra kayıplara karışan Hayrettin K.'nın sağlık görevlilerini arayarak "kız arkadaşım uyuşturucu kullandı, ex oldu evin anahtarını doğalgaz saatinin üstüne bırakıyorum ben evden çıkıyorum" dediği ortaya çıktı. Polis tarafından aranan Hayrettin K.'nin uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmaktan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da vahşet! 19 yaşındaki Deniz evde ölü bulundu! Erkek arkadaşı polisi aradı: Anahtarı bırakıp çıkıyorum...

Tüyler ürperten olay 3 Mayıs günü Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan 19 yaşındaki Deniz Karakaya'nın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

İstanbul’da vahşet! 19 yaşındaki Deniz evde ölü bulundu! Erkek arkadaşı polisi aradı: Anahtarı bırakıp çıkıyorum...

'KIZ ARKADAŞIM UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜ'

Olayın ardından başlatılan çalışmalarda, Bağcılar'da halasıyla birlikte yaşayan 19 yaşındaki Deniz Karakaya'ya adlı genç kızın, ilişki yaşadığı 40 yaşındaki Hayrettin K.'nın 112 sağlık görevlilerini arayarak "Kız arkadaşım uyuşturucu kullandı, ex oldu evin anahtarını doğalgaz saatinin üstüne bırakıyorum ben evden çıkıyorum" dediği ortaya çıktı. Bu ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri genç kızın cesediyle karşılaştı. Bunun üzerine olay polise bildirildi.

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İstanbul’da vahşet! 19 yaşındaki Deniz evde ölü bulundu! Erkek arkadaşı polisi aradı: Anahtarı bırakıp çıkıyorum...

EVDE İKİ KURŞUN İZİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, savcılığın talimatıyla yaptıkları incelemede genç kızın üzerinde kimlik çıkmadı. İncelenmek üzere Adlı Tıp Kurumu'na gönderilen genç kızın Deniz Karakaya olduğu ailesi tarafından teşhis edildi. Evde yapılan incelemede oda içerisinde 2 adet boş kovan, duvarda 2 isabet, yastıklarda fişek giriş çıkışı ve salon perdesinde kan izi olduğu görüldü.

İstanbul’da vahşet! 19 yaşındaki Deniz evde ölü bulundu! Erkek arkadaşı polisi aradı: Anahtarı bırakıp çıkıyorum...

GİRİŞ ÇIKIŞI GÖREN KAMERA YOK

Olayla ilgili çalışma başlatıldı. Evdeki incelemelerin ardından sokakta güvenlik kamera çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarda binayı gören veya sokak içerisini gören herhangi bir kameraya rastlanılmadı.

İstanbul’da vahşet! 19 yaşındaki Deniz evde ölü bulundu! Erkek arkadaşı polisi aradı: Anahtarı bırakıp çıkıyorum...

Kayıplara karışan genç kızın erkek arkadaşı Hayrettin K.'nın suç kaydı kabarık çıktı. 4 adet uyuşturucu kullanmak, 2 adet uyuşturucu ticareti yapmak, 2 adet 6136, 2 adet Tehdit Hakaret,1 adet Kasten Yaralama kaydı olduğu belirlendi.