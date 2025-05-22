İstanbul’da vahşet! 19 yaşındaki Deniz evde ölü bulundu! Erkek arkadaşı polisi aradı: Anahtarı bırakıp çıkıyorum...

EVDE İKİ KURŞUN İZİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, savcılığın talimatıyla yaptıkları incelemede genç kızın üzerinde kimlik çıkmadı. İncelenmek üzere Adlı Tıp Kurumu'na gönderilen genç kızın Deniz Karakaya olduğu ailesi tarafından teşhis edildi. Evde yapılan incelemede oda içerisinde 2 adet boş kovan, duvarda 2 isabet, yastıklarda fişek giriş çıkışı ve salon perdesinde kan izi olduğu görüldü.