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Haberler Yaşam İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat İstanbul'da okul var mı yok mu? Gözler İstanbul Valiliğinde!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:56 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:56

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat İstanbul'da okul var mı yok mu? Gözler İstanbul Valiliğinde!

Soğuk hava yurda giriş yaptı. İstanbul kara teslim oldu. Megakentte etkili olan yoğun kar yağışı konusunda uyarı üzerine uyarı geliyor. AKOM kar kalınlığının 40 cm'yi bulabileceğini söylerken İstanbul Valisi Davut Gül buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Bu gelişmelerle birlikte, öğrenci ve veliler 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Konu ile ilgi gözler İstanbul Valiliği'nden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki; İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat İstanbul'da yarın okul var mı yok mu? İşte, detaylar.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat İstanbul’da okul var mı yok mu? Gözler İstanbul Valiliğinde!

İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusu megakentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. AKOM, Meteoroloji ve Valilik açıklamalarına göre, İstanbul'u etkisi altına alan olumsuz hava koşulları cumartesi gününe kadar kenti terk etmeyecek. Megakentte kar kalınlığının 40 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor. Peki; 20 Şubat İstanbul'da yarın okul var mı, Valilik'ten açıklama geldi mi? İşte, detaylar.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat İstanbul’da okul var mı yok mu? Gözler İstanbul Valiliğinde!

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteoroloji ve AKOM'un günlerdir peş peşe yaptığı uyarıların ardından sabah saatlerinde İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde kar yağışı etkili oluyor.

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İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat İstanbul’da okul var mı yok mu? Gözler İstanbul Valiliğinde!

AVRUPA YAKASI'NDA KAR ETKİSİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Avrupa Yakası'nda özellikle Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla etkisini gösteren kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırarak devam ediyor.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat İstanbul’da okul var mı yok mu? Gözler İstanbul Valiliğinde!

İSTANBUL VALİSİ UYARDI!

Kentte 19-21 Şubat arasında soğuk havanın etkili olacağını belirten İstanbul Valisi Gül, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gül, toplu ulaşım araçlarını tercih edilmesini ve buzlanmaya karşı dikkatli olunmasını istedi.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat İstanbul’da okul var mı yok mu? Gözler İstanbul Valiliğinde!

Gül, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında olumsuz hava koşulları beklenmektedir. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir. Resmi duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamaları takip edilmelidir" dedi.

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