İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat İstanbul’da okul var mı yok mu? Gözler İstanbul Valiliğinde!

İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusu megakentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. AKOM, Meteoroloji ve Valilik açıklamalarına göre, İstanbul'u etkisi altına alan olumsuz hava koşulları cumartesi gününe kadar kenti terk etmeyecek. Megakentte kar kalınlığının 40 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor. Peki; 20 Şubat İstanbul'da yarın okul var mı, Valilik'ten açıklama geldi mi? İşte, detaylar.