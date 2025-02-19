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İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat İstanbul'da okul var mı yok mu? Gözler İstanbul Valiliğinde!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
11:56
İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat İstanbul'da okul var mı yok mu? Gözler İstanbul Valiliğinde!
Soğuk hava yurda giriş yaptı. İstanbul kara teslim oldu. Megakentte etkili olan yoğun kar yağışı konusunda uyarı üzerine uyarı geliyor. AKOM kar kalınlığının 40 cm'yi bulabileceğini söylerken İstanbul Valisi Davut Gül buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Bu gelişmelerle birlikte, öğrenci ve veliler 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Konu ile ilgi gözler İstanbul Valiliği'nden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki; İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat İstanbul'da yarın okul var mı yok mu? İşte, detaylar.