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Haberler Yaşam İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması ile 1 Aralık 2021 İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı?
Giriş Tarihi: 30.11.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 11:12

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması ile 1 Aralık 2021 İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı?

Özellikle yurdun batı kesimlerini etkisi altına alan kuvvetli rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşatırken öte yandan bugün hava şartları nedeniyle İstanbul'da eğitime 1 günlük ara verildiği bildirilmişti. Bu kapsamda "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusu akşam saatlerine doğru binlerce ilkokul, lise ve ortaokul öğrencisinin ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Bugün de kuvvetli fırtınanın batı kesimlerde yer yer kuvvetli olacak şekilde devam ettiği bildirildi. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi?, 1 Aralık yarın okullar tatil olacak mı? İşte tüm detaylar...

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması ile 1 Aralık 2021 İstanbul’da yarın okullar tatil olacak mı?

Geçtiğimiz günden bu yana süren lodos, Marmara ve Ege gibi yurdun batı kesimlerini etkisi altına aldı. Bu noktada "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Hava şartları nedeniyle valilik bugün okullarda eğitime bir günlük ara verileceğini ifade etmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada "Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verilmiş ancak yarın için bir bilgi verilmemişti. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi olacak? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar...

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması ile 1 Aralık 2021 İstanbul’da yarın okullar tatil olacak mı?

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"YÜZ YÜZE EĞİTİME 30 KASIM SALI GÜNÜ ARA VERİLMİŞTİR"

Vali Yerlikaya açıklamasında, "Sevgili hemşehrilerim; İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle;Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verdi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz 1 Aralık tarihinde okulların tatil olacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

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İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması ile 1 Aralık 2021 İstanbul’da yarın okullar tatil olacak mı?

VALİLİK'TEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre; ilimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması ile 1 Aralık 2021 İstanbul’da yarın okullar tatil olacak mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması ile 1 Aralık 2021 İstanbul’da yarın okullar tatil olacak mı?

"KOCAELİ'DE DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

İstanbul'da eğitime ara verilmesinin hemen ardından Kocaeli'de de lodos nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

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