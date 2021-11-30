İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması ile 1 Aralık 2021 İstanbul’da yarın okullar tatil olacak mı?

Özellikle yurdun batı kesimlerini etkisi altına alan kuvvetli rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşatırken öte yandan bugün hava şartları nedeniyle İstanbul'da eğitime 1 günlük ara verildiği bildirilmişti. Bu kapsamda "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusu akşam saatlerine doğru binlerce ilkokul, lise ve ortaokul öğrencisinin ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Bugün de kuvvetli fırtınanın batı kesimlerde yer yer kuvvetli olacak şekilde devam ettiği bildirildi. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi?, 1 Aralık yarın okullar tatil olacak mı? İşte tüm detaylar...