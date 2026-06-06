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İstanbul’da yaşayanlar dikkat: O tarihe kadar ormana girişler yasaklandı! İşte yasak olmayan yerler
Giriş Tarihi: 06.06.2026 11:12
Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 11:23
İstanbul’da yaşayanlar dikkat: O tarihe kadar ormana girişler yasaklandı! İşte yasak olmayan yerler
İstanbul'da kavurucu yaz sıcakları ve yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara girişler valilik kararıyla geçici olarak yasaklandı. Özellikle hafta sonu planı yapan milyonlarca İstanbulluyu doğrudan ilgilendiren kararın detayları ve yasağın geçerli olacağı tarih aralığı belli oldu. Peki İstanbul'da orman yasağı ne zaman bitiyor, hangi alanlar kapsam dışı?