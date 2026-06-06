İstanbul’da yaşayanlar dikkat: O tarihe kadar ormana girişler yasaklandı! İşte yasak olmayan yerler

NERELER YASAK DEĞİL?

Valilik açıklamasında, getirilen yasakların tüm ormanlık alanları kapsamadığına da dikkat çekildi. Buna göre İstanbul sınırları içinde belirlenmiş mesire yerleri, korular, parklar, tabiat parkları ve eko-turizm alanlarında vatandaşların piknik yapması, yürüyüş ve spor gibi aktiviteleri gerçekleştirmesi serbest olacak. Bu alanlarda herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağı belirtildi.