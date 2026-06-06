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Giriş Tarihi: 06.06.2026 11:12 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 11:23

İstanbul’da yaşayanlar dikkat: O tarihe kadar ormana girişler yasaklandı! İşte yasak olmayan yerler

İstanbul'da kavurucu yaz sıcakları ve yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara girişler valilik kararıyla geçici olarak yasaklandı. Özellikle hafta sonu planı yapan milyonlarca İstanbulluyu doğrudan ilgilendiren kararın detayları ve yasağın geçerli olacağı tarih aralığı belli oldu. Peki İstanbul'da orman yasağı ne zaman bitiyor, hangi alanlar kapsam dışı?

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İstanbul’da yaşayanlar dikkat: O tarihe kadar ormana girişler yasaklandı! İşte yasak olmayan yerler

İstanbul'da orman yangınlarına karşı yeni tedbir devreye alındı. Karara göre 8 Haziran Pazartesi gününden itibaren ormanlık alanlara girişler yasaklanırken, mesire alanları dışında ateş yakmak da tamamen engellendi.

İstanbul’da yaşayanlar dikkat: O tarihe kadar ormana girişler yasaklandı! İşte yasak olmayan yerler

15 EKİM'E KADAR GİRİŞLER YASAK!

İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla yeni bir karar aldı. Buna göre 8 Haziran – 15 Ekim 2026 tarihleri arasında İstanbul genelindeki ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Karar kapsamında, belirlenen mesire alanları dışında kalan tüm orman bölgelerine yaya ve araçla girişler ile ateş yakmak da tamamen yasaklandı. Uygulamanın, yaz aylarında artan yangın riskine karşı önleyici tedbir olarak hayata geçirildiği belirtildi.

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İstanbul’da yaşayanlar dikkat: O tarihe kadar ormana girişler yasaklandı! İşte yasak olmayan yerler

Ormanlık alanlarda kurallara uyulup uyulmadığı ise kolluk kuvvetleri ve orman ekipleri tarafından düzenli olarak denetlenecek.

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İstanbul’da yaşayanlar dikkat: O tarihe kadar ormana girişler yasaklandı! İşte yasak olmayan yerler

NERELER YASAK DEĞİL?

Valilik açıklamasında, getirilen yasakların tüm ormanlık alanları kapsamadığına da dikkat çekildi. Buna göre İstanbul sınırları içinde belirlenmiş mesire yerleri, korular, parklar, tabiat parkları ve eko-turizm alanlarında vatandaşların piknik yapması, yürüyüş ve spor gibi aktiviteleri gerçekleştirmesi serbest olacak. Bu alanlarda herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağı belirtildi.

İstanbul’da yaşayanlar dikkat: O tarihe kadar ormana girişler yasaklandı! İşte yasak olmayan yerler

Ancak, girişlerin serbest olduğu bu tescilli mesire alanlarında dahi mangal, tüp, semaver ve nargile gibi sebeplerle ateş yakılması yasağın geçerli olduğu 8 Haziran - 15 Ekim tarihleri arasında tamamen yasaklanmıştır.

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