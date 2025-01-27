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İstanbul'da yürek yakan kaza! Yolun karşısına geçmek istedi! 19 yaşındaki Batuhan canından oldu!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
11:51
İstanbul'da yürek yakan kaza! Yolun karşısına geçmek istedi! 19 yaşındaki Batuhan canından oldu!
Tuzla'da evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki Batuhan Tosun'a seyir halindeki otomobil çarptı. Kazanın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tosun'un cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınarak defnedilmek üzere memleketi Çankırı'ya götürüldü.