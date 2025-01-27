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Haberler Yaşam İstanbul'da yürek yakan kaza! Yolun karşısına geçmek istedi! 19 yaşındaki Batuhan canından oldu!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 11:51 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:51

İstanbul'da yürek yakan kaza! Yolun karşısına geçmek istedi! 19 yaşındaki Batuhan canından oldu!

Tuzla'da evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki Batuhan Tosun'a seyir halindeki otomobil çarptı. Kazanın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tosun'un cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınarak defnedilmek üzere memleketi Çankırı'ya götürüldü.

DHA
İstanbul’da yürek yakan kaza! Yolun karşısına geçmek istedi! 19 yaşındaki Batuhan canından oldu!

Kaza, 25 Ocak'ta saat 02.00 sıralarında Tuzla İçmeler Köprüsü Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Batuhan Tosun'a seyir halindeki otomobil çarptı.

İstanbul’da yürek yakan kaza! Yolun karşısına geçmek istedi! 19 yaşındaki Batuhan canından oldu!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılarak hastaneye kaldırılan Tosun, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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İstanbul’da yürek yakan kaza! Yolun karşısına geçmek istedi! 19 yaşındaki Batuhan canından oldu!

Polis kazayla ilgili çalışma başlatırken Batuhan Tosun'un cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İstanbul’da yürek yakan kaza! Yolun karşısına geçmek istedi! 19 yaşındaki Batuhan canından oldu!

Yapılan incelemenin ardından Tosun'un cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Çankırı'ya götürüldü.

İstanbul’da yürek yakan kaza! Yolun karşısına geçmek istedi! 19 yaşındaki Batuhan canından oldu!

Cenazenin bugün ikindi namazına müteakip Çankırı Çivilköy'de defnedileceği öğrenildi.

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