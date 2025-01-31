İstanbul’daki aile katliamında yeni görüntüler ortaya çıktı! Olayın sebebi ise şoke etti

İnce'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde 4 kişin de tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirlerken polis, sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Katliamı haber alıp gelen ailenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.