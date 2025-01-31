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Haberler Yaşam İstanbul'daki aile katliamında yeni görüntüler ortaya çıktı! Olayın sebebi ise şoke etti
Giriş Tarihi: 31.01.2025 20:07 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 20:07

İstanbul'daki aile katliamında yeni görüntüler ortaya çıktı! Olayın sebebi ise şoke etti

İstanbul Eyüpsultan'da B.Y. (17), yaşadıkları evde annesi Aysun Yenigün (42), babası Mehmet Yenigün (43), kardeşi Zilan Yenigün (12) ile babaannesi Fatma İnce'yi (71) silahla öldürerek kaçtı. B.Y., Bursa'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirildi. Şüpheli B.Y.'nin olayı gerçekleştirdikten sonra evden çıkarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’daki aile katliamında yeni görüntüler ortaya çıktı! Olayın sebebi ise şoke etti

Olay, dün saat 22.45 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı binanın dubleks olan 3'üncü katında yaşandı.

İstanbul’daki aile katliamında yeni görüntüler ortaya çıktı! Olayın sebebi ise şoke etti

İddiaya göre, işten eve dönen Sevinç İnce (37), eve girdiği sırada koridorda abisi Mehmet Yenigün'ü, diğer odalarda annesi Fatma İnce, yengesi Aysun Yenigün ve üst katta da yeğeni Zilan Yenigün'ü yerde kanlar içinde yatarken buldu

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İstanbul’daki aile katliamında yeni görüntüler ortaya çıktı! Olayın sebebi ise şoke etti

İnce'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde 4 kişin de tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirlerken polis, sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Katliamı haber alıp gelen ailenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

İstanbul’daki aile katliamında yeni görüntüler ortaya çıktı! Olayın sebebi ise şoke etti

4 kişinin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeler işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

İstanbul’daki aile katliamında yeni görüntüler ortaya çıktı! Olayın sebebi ise şoke etti

BURSA'DA YAKALANDI

Olay yerindeki çalışmalarını genişleten polis, Mehmet ile Aysun Yenigün çiftinin küçük yaştaki çocukları B.Y.'nin de kayıp olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan incelemelerde Bursa'da olduğu tespit edilen şüpheli B.Y., gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

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