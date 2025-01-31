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İstanbul'daki aile katliamında yeni görüntüler ortaya çıktı! Olayın sebebi ise şoke etti
Giriş Tarihi: 31.01.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
20:07
İstanbul'daki aile katliamında yeni görüntüler ortaya çıktı! Olayın sebebi ise şoke etti
İstanbul Eyüpsultan'da B.Y. (17), yaşadıkları evde annesi Aysun Yenigün (42), babası Mehmet Yenigün (43), kardeşi Zilan Yenigün (12) ile babaannesi Fatma İnce'yi (71) silahla öldürerek kaçtı. B.Y., Bursa'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirildi. Şüpheli B.Y.'nin olayı gerçekleştirdikten sonra evden çıkarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.