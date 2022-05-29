İstanbul’un Fethi Mesajları 2022 – 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi Kutlama mesajları, anlamlı, etkileyici ve resimli fetih sözleri

Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbulun Fethinin 569. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbulun Fethi kutlu olsun.

O güzel komutana da o güzel orduya da binlerce selam olsun. Bu büyük Fethin mirasına sahip çıkmak hepimize nasip olsun.

Türk ve Dünya tarihinde çağ açan ve çağ kapatan dönüm noktası olan İstanbul'un fethinin 567. yılını gururla ve iftiharla kutluyoruz.