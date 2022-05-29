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Haberler Yaşam İstanbul’un Fethi Mesajları 2022 – 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi Kutlama mesajları, anlamlı, etkileyici ve resimli fetih sözleri
Giriş Tarihi: 29.05.2022 10:30 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 10:30

İstanbul’un Fethi Mesajları 2022 – 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi Kutlama mesajları, anlamlı, etkileyici ve resimli fetih sözleri

İstanbul'un Fethi mesajları ve sözleri, kutlu fethin 569'uncu yılına özel olarak araştırılıyor. Yalnızca İstanbul için değil, tüm ülke için önem teşkil eden, Türk tarihi açısından son derece mühim bir yeri olan fetihle ilgili olarak, 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi Kutlama mesajları sosyal medyada paylaşılıyor. En güzel, anlamlı, etkileyici ve resimli fetih mesajları ve sözleri ile sizler de bu özel tarihe dair etkileyici paylaşımlarda bulunabilirsiniz. İşte birbirinden güzel İstanbul'un Fethi mesajları ve Fatih Sultan Mehmet resimleri!

İstanbul’un Fethi Mesajları 2022 – 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi Kutlama mesajları, anlamlı, etkileyici ve resimli fetih sözleri

İstanbul'un Fethi mesajları ve kutlama sözleri sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarda yerini aldı. 29 Mayıs 1453'te gerçekleştirilen kutlu fethin 569'uncu yıl dönümü İstanbul'da ve yurtta büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu güne özel İstanbul'un Fethi mesajları ve sözleri milyonlarca kişi tarafından sosyal medyada paylaşılıyor. 2022 yılına özel 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi Kutlama mesajları ve sözleri sabah.com.tr'de! İşte en anlamlı, etkileyici ve resimli fetih sözleri ve Fatih Sultan Mehmet görselleri!

İstanbul’un Fethi Mesajları 2022 – 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi Kutlama mesajları, anlamlı, etkileyici ve resimli fetih sözleri

İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI 2022

İstanbul'u bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum.

Tarihe istikamet verip çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı kutlu olsun.Cennet mekan atam Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmetle anıyorum.

Adıyla şanıyla büyük olan İstanbul'un bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve silah arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbulun Fethi'ni kutluyorum.

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İstanbul’un Fethi Mesajları 2022 – 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi Kutlama mesajları, anlamlı, etkileyici ve resimli fetih sözleri

Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbulun Fethinin 569. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbulun Fethi kutlu olsun.

O güzel komutana da o güzel orduya da binlerce selam olsun. Bu büyük Fethin mirasına sahip çıkmak hepimize nasip olsun.

Türk ve Dünya tarihinde çağ açan ve çağ kapatan dönüm noktası olan İstanbul'un fethinin 567. yılını gururla ve iftiharla kutluyoruz.

İstanbul’un Fethi Mesajları 2022 – 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi Kutlama mesajları, anlamlı, etkileyici ve resimli fetih sözleri

İSTANBUL'UN FETHİ SÖZLERİ

"İki büyük cihаnın kesinti noktаsındа, Türk vаtаnının ziyneti, Türk tаrihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstаnbul, bütün vаtаndаşlаrın kаlbinde yeri olаn şehirdir." Mustаfа Kemаl Atаtürk

"İki büyük cihаnın kesinti noktаsındа, Türk vаtаnının ziyneti, Türk tаrihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstаnbul, bütün vаtаndаşlаrın kаlbinde yeri olаn şehirdir."

İstanbul’un Fethi Mesajları 2022 – 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi Kutlama mesajları, anlamlı, etkileyici ve resimli fetih sözleri

"İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur."

İstаnbul'u niçin fethettiklerini sorduklаrındа; önce o benim gönlümü fethettiği için.

Fаtih Sultаn Mehmet

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