Giriş Tarihi: 29.05.2026 07:05 Güncelleme Tarihi: 29.05.2026 07:11

İstanbul'un Fethi Mesajları: 573. yıl dönümüne özel anlamlı, etkileyici ve en güzel İstanbul'un fethi sözleri

İstanbul'un fethi, dünya tarihinin akışını değiştiren en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Tarihe damga vuran bu anlamlı günü kutlamak isteyen vatandaşlar ise sosyal medya, WhatsApp ve Instagram üzerinden paylaşabilecekleri en güzel, anlamlı, kısa ve etkileyici İstanbul'un Fethi mesajları ile sözlerini araştırıyor. İşte 29 Mayıs'a özel resimli, duygusal ve etkileyici İstanbul'un Fethi mesajları ve fetih sözleri…

Fatih Sultan Mehmed'in 29 Mayıs 1453'te gerçekleştirdiği büyük zaferin 573. yıl dönümü, bu yıl da büyük bir gurur ve heyecanla anılıyor. Fatih Sultan Mehmed'in tarihe geçen zaferini anmak isteyenler ise sevdikleriyle paylaşabilecekleri en güzel, anlamlı ve etkileyici İstanbul'un fethi mesajları ile sözlerini araştırıyor.

İstanbul'un Fethi Mesajları

O güzel komutana, o güzel orduya binlerce selam olsun. Bu büyük fetih mirasına sahip çıkmak hepimize nasip olsun.

Fetih, yalnızca bir şehri değil, gönülleri fethetmektir. Fatih Sultan Mehmet ve kahraman ecdadımızı rahmetle anıyorum.

"İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur." — Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet'i rahmet ve minnetle anıyorum.

İstanbul'un fethi sadece surların değil, karanlık bir çağın da yıkılışı oldu. 29 Mayıs kutlu olsun.

Ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni" diyerek yola çıkan ve Peygamberimizin övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin 573. yılı kutlu olsun.

Gemileri karadan yürüten ecdadın torunlarıyız elhamdülillah.

Tarihe istikamet verip çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un Fethi'nin 573. yılı kutlu olsun. Cennet mekan atam Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmetle anıyorum.

İstanbul'un fethi, imanla yazılmış bir millet destanıdır. Fatih Sultan Mehmed ve kahraman ordusunu saygı ve rahmetle anıyoruz.

573 yıl önce yükselen fetih ruhu, bugün hâlâ aynı heyecanla kalplerde yaşıyor. İstanbul'u fetheden irade, tarihin akışını değiştiren en büyük güçlerden biri oldu. İstanbul'un Fethi kutlu olsun.

Ezanların susmadığı bu güzel şehri bizlere emanet eden ecdadı saygıyla anıyoruz.

Ne mutlu İstanbul'u fetheden komutana, ne mutlu onun askerlerine, ne mutlu bizlere!

İki büyük cihаnın kesinti noktаsındа, Türk vаtаnının ziyneti, Türk tаrihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstаnbul, bütün vаtаndаşlаrın kаlbinde yeri olаn şehirdir. İstanbul'u bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum.

İstanbul'un taşında tarih, ruhunda fetih vardır. 29 Mayıs kutlu olsun.

Tarihini bilmeyen geleceğini kuramaz. 29 Mayıs'ı unutmayalım, unutturmayalım.

İstanbul, kılıçla değil, inançla fethedilmiştir.

İstanbul'un fethi; iman varsa imkânsız yoktur sözünün tarihe kazınmış hâlidir.

Ecdadın azmi, bugünün en büyük mirasıdır.

Ecdadımızın bıraktığı bu büyük mirasa sahip çıkmak boynumuzun borcudur.

