Haberler Yaşam İstanbul'un fethinin kaçıncı yılı? İstanbul'un fethi ne zaman oldu, kaç günde fethedildi?
Giriş Tarihi: 28.05.2026 20:06

Tarihe altın harflerle yazılan İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü, yurt genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlanmaya başladı. Fatih Sultan Mehmed'in liderliğinde gerçekleşen ve çağ açıp çağ kapatan bu büyük zaferin tarihi ile fetih sürecine ilişkin bilgiler yeniden gündemde yer alıyor. İstanbul'un Fethi'ne dair tüm ayrıntılar haberin devamında...

Dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri kabul edilen İstanbul'un Fethi, yıl dönümünde bir kez daha coşku ve gururla hatırlanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük başarısı olarak hafızalarda yer edinen fethin tarihi, süresi ve yıl dönümüne ilişkin bilgiler vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. İşte şanlı fethe dair öne çıkan detaylar...

İSTANBUL'UN FETHİ'NİN 573. YIL DÖNÜMÜ KUTLANIYOR

Tarihin akışını değiştiren en önemli olaylardan biri olarak kabul edilen İstanbul'un Fethi'nin üzerinden tam 573 yıl geçti. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed liderliğindeki Osmanlı ordusu, 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğu'na son verdi.

6 Nisan'da başlayan kuşatma, 53 gün süren yoğun mücadelelerin ardından Osmanlı'nın zaferiyle sonuçlandı. Bu büyük başarıyla birlikte Osmanlı Devleti, dünya siyasetinde güçlü bir imparatorluk hâline geldi.

1453'TE TARİHİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN ZAFER

Batı dünyasında "Konstantinopolis'in Düşüşü" olarak bilinen İstanbul'un Fethi, yalnızca bir şehrin ele geçirilmesi değil, aynı zamanda dünya tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Pek çok tarihçiye göre bu olay, Orta Çağ'ın kapanıp Yeni Çağ'ın başlamasına neden olan gelişmeler arasında yer alıyor.

Osmanlı ordusunun stratejik hamleleri ve dönemin gelişmiş topları sayesinde aşılmaz denilen surlar geçildi ve şehir Osmanlı hakimiyetine girdi.

İSTANBUL DAHA ÖNCE DE KUŞATILMIŞTI

Stratejik konumu nedeniyle İstanbul, tarih boyunca birçok devletin hedefi oldu. 7. ve 8. yüzyıllarda Emevîler ile Abbâsîler şehri kuşatsa da başarılı olamadılar.

1204 yılında gerçekleşen Dördüncü Haçlı Seferi sırasında ise Haçlı orduları İstanbul'u ele geçirerek büyük bir yıkıma neden oldu. Şehirde Latin İmparatorluğu kuruldu ve Bizans İmparatorluğu ciddi şekilde zayıfladı.

1261 yılında Bizans İmparatoru VIII. Mihail Paleologos'un şehri yeniden almasıyla Latin hakimiyeti sona erdi. Ancak Bizans, eski gücüne bir daha ulaşamadı ve yaklaşık iki asır sonra Osmanlı Devleti tarafından tamamen tarih sahnesinden silindi.

