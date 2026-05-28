İstanbul’un fethinin kaçıncı yılı? İstanbul’un fethi ne zaman oldu, kaç günde fethedildi?

İSTANBUL DAHA ÖNCE DE KUŞATILMIŞTI

Stratejik konumu nedeniyle İstanbul, tarih boyunca birçok devletin hedefi oldu. 7. ve 8. yüzyıllarda Emevîler ile Abbâsîler şehri kuşatsa da başarılı olamadılar.

1204 yılında gerçekleşen Dördüncü Haçlı Seferi sırasında ise Haçlı orduları İstanbul'u ele geçirerek büyük bir yıkıma neden oldu. Şehirde Latin İmparatorluğu kuruldu ve Bizans İmparatorluğu ciddi şekilde zayıfladı.

1261 yılında Bizans İmparatoru VIII. Mihail Paleologos'un şehri yeniden almasıyla Latin hakimiyeti sona erdi. Ancak Bizans, eski gücüne bir daha ulaşamadı ve yaklaşık iki asır sonra Osmanlı Devleti tarafından tamamen tarih sahnesinden silindi.