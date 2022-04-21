Haberler Yaşam İstanbul’un Hanımağa’sı yakalandı: Evdeki cephanelik ağızları açık bıraktı!

Giriş Tarihi: 21.04.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 09:43

İstanbul’un Hanımağa’sı yakalandı: Evdeki cephanelik ağızları açık bıraktı!

İstanbul'da cinayetten cezaevine giren eşinin ardından Esenler'de uyuşturucu ve silah ticaretinin sıfır noktasına yerleşen "Hanımağa" lakaplı firari Pınar D., polisin operasyonuyla yakalandı. Esenler Asayiş Büro ekiplerince yürütülen operasyonda, 13 suç kayıtlı Pınar D.'nin evinde yüzlerce uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, M16 Amerikan savaş tüfeği ve kılıç ele geçirildi. Gözaltındaki Pınar D., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye sevki sırasında kaydedilen görüntülerini paylaşan Hanımağa, "Kırk gün kar yağar bir gün av olur" notunu düşerek son anlarında bile meydan okudu.