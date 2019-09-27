İstanbul Silivri açıklarında dün öğle saatlerinde meydana gelen ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre 5.7 şiddetinde olan deprem sonrası gözler daha önce yaşanan depremlere çevrildi. Sabah Gazetesi yazarı Erhan Afyoncu'nun geçtiğimiz yıllarda kaleme aldığı 'İstanbul'un son büyük depremi' yazısı, Osmanlı döneminden günümüze yaşanan depremleri gözler önüne seriyor. Osmanlı döneminde yaşanan büyük depremlerde halkın aylarca çadırlarda yaşadığını belirten Erhan Afyoncu, artçı depremlerin sekiz ay kadar sürdüğünü vurguluyor. İşte Erhan Afyoncu'nun o yazısı ve dikkat çeken fotoğraflarıyla geçmişte yaşanan büyük depremler…