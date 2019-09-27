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İstanbul'un son büyük depremi

İstanbul Silivri açıklarında dün öğle saatlerinde meydana gelen ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre 5.7 şiddetinde olan sonrası gözler daha önce yaşanan depremlere çevrildi. Sabah Gazetesi yazarı Erhan Afyoncu'nun geçtiğimiz yıllarda kaleme aldığı 'İstanbul'un son büyük depremi' yazısı, Osmanlı döneminden günümüze yaşanan depremleri gözler önüne seriyor. Osmanlı döneminde yaşanan büyük depremlerde halkın aylarca çadırlarda yaşadığını belirten Erhan Afyoncu, artçı depremlerin sekiz ay kadar sürdüğünü vurguluyor. İşte Erhan Afyoncu'nun o yazısı ve dikkat çeken fotoğraflarıyla geçmişte yaşanan büyük depremler…

Giriş Tarihi: 27.09.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 11:57
İstanbul'un son büyük depremi

İstanbul Silivri açıklarında dün öğle saatlerinde meydana gelen ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre 5.7 şiddetinde olan sonrası gözler daha önce yaşanan depremlere çevrildi. Sabah Gazetesi yazarı Erhan Afyoncu'nun geçtiğimiz yıllarda kaleme aldığı 'İstanbul'un son büyük depremi' yazısı, Osmanlı döneminden günümüze yaşanan depremleri gözler önüne seriyor. Osmanlı döneminde yaşanan büyük depremlerde halkın aylarca çadırlarda yaşadığını belirten Erhan Afyoncu, artçı depremlerin sekiz ay kadar sürdüğünü vurguluyor. İşte Erhan Afyoncu'nun o yazısı ve dikkat çeken fotoğraflarıyla geçmişte yaşanan büyük depremler…

İstanbul'un son büyük depremi

Osmanlı döneminde son büyük 1766'da meydana gelmiş, sarsıntıların bir türlü durmaması yüzünden insanlar evlerine aylarca girememişti.

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İstanbul'un son büyük depremi

Osmanlı hâkimiyeti altındaki İstanbul'da 1509'dan sonra ikinci büyük 22 Mayıs 1766 Perşembe günü, güneş doğduktan yarım saat sonra meydana geldi. Deprem Kurban Bayramı'nın üçüncü gününe rastlamıştı. Bu depremin artçısı olan sarsıntılar aylarca devam etti.

İstanbul'un son büyük depremi

ÇORLU'DAN KARAMÜRSEL'E DEPREM HİSSEDİLDİ

Depremin sabah namazından sonraya rastlaması ve bayram olması sebebiyle can kaybı azalmıştı. Ancak yine de yaklaşık 4 bin kişi evlerin yıkıntıları arasında kalarak ölmüş, çok sayıda insan da yaralanmıştı. Bu , İzmit'ten Tekirdağ'a ve Marmara Denizi'nin güneyine, büyük bir bölgede tesirini gösterdi.

İstanbul'un son büyük depremi

Çorlu, Lüleburgaz gibi şehirler de depremden etkilenmişti. , İstanbul'un doğusunda da etkisini göstermiş, İzmit Körfezi'nde çok sayıda köy ve kasaba harap olmuştu. Karamürsel ve civarında önemli yapılar yıkılmıştı. Dil Köyü'nde (Hersek) bulunan Hersekzâde Ahmed Paşa Cami ve imareti çökmüştü. Aynı yılın 5 Ağustosu'nda meydana gelen ikinci deprem bu bölgelere daha fazla zarar vermiş, ahşap olan Karamürsel Mahkeme binası bile yıkılmıştı.

İstanbul'un son büyük depremi

İstanbul'da özellikle Yedikule ve Edirnekapı civarındaki binalarda yıkılmalar çoktu. Hemen hemen her depremden etkilenen Fatih Camii'nin kubbesi çökmüş, imaret, hastane ve medrese yıkılmıştı. 173 cami ve hamam hasar görmüştü. Topkapı Sarayı ve Eski Saray da hasar gören yapılar arasındaydı.

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İstanbul'un son büyük depremi

Şehrin surları da depremden etkilenip, yer yer yıkılmıştı. Surların yıkılması ona bitişik veya yakınında bulunan ev, dükkân, değirmen gibi binaların hasar görmesine sebep olmuştu. Birçok han da depremden etkilenerek, hasar görmüştü. Kapalı Çarşı, Esir Pazarı ve Örücüler Çarşısı da hasar görmüş, bunların mahzenlerinde çökmeler meydana gelmişti. Yerebatan Sarnıcı'nın desteklerinden birisi çökmüş, şehrin birçok yerinde suyollarında hasarlar oluşmuştu. Çatalca, Büyük ve Küçük Çekmece bölgelerinde de ciddi hasarlar meydana gelmişti.

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