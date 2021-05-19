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Giriş Tarihi: 19.05.2021 09:23Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 09:41
İşte arşivden çıkan 19 Mayıs fotoğrafları! Atatürk'ün son 19 Mayıs'ı...
Bugün Türk milletinin en önemli milli bayramlarından birisi olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. 19 Mayıs 1919, Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı gündür. Böylece İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak da kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Her yıl minnet ve özlemle anılan 19 Mayıs'ın arşivden çıkan görüntüleri ise sizleri geçmişe götürecek. İşte Mustafa Kemal'in katıldığı son 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'ndan ve arşivden çıkan 19 Mayıs fotoğrafları...