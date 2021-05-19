Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İşte arşivden çıkan 19 Mayıs fotoğrafları! Atatürk'ün son 19 Mayıs'ı...
Giriş Tarihi: 19.05.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 09:41

İşte arşivden çıkan fotoğrafları! Atatürk'ün son 19 Mayıs'ı...

Bugün Türk milletinin en önemli milli bayramlarından birisi olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. 1919, 'ün ile Samsun'a çıktığı gündür. Böylece 'nin işgaline karşı 'nın başladığı gün olarak da kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Her yıl minnet ve özlemle anılan 19 Mayıs'ın arşivden çıkan görüntüleri ise sizleri geçmişe götürecek. İşte Mustafa Kemal'in katıldığı son 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'ndan ve arşivden çıkan 19 Mayıs fotoğrafları...

İşte arşivden çıkan 19 Mayıs fotoğrafları! Atatürk'ün son 19 Mayıs'ı...

İşte o kare... 'ün de bulunduğu son Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına Yugoslav Harbiye Nazırı da katılmıştı.

İşte arşivden çıkan 19 Mayıs fotoğrafları! Atatürk'ün son 19 Mayıs'ı...

Atatürk, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Stadyumu'nda Yugoslav Harbiye Nazırını kabul ederken. Bu O'nun son katıldığı Gençlik ve Spor Bayramı olacaktır. (19 Mayıs 1938)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İşte arşivden çıkan 19 Mayıs fotoğrafları! Atatürk'ün son 19 Mayıs'ı...

Atatürk'ü, 1938 Gençlik ve Spor Bayramı günü, son defa Stadyumu'nda gördüm.

İşte arşivden çıkan 19 Mayıs fotoğrafları! Atatürk'ün son 19 Mayıs'ı...

Şeref tribünü kapısında, (O zamanlar küçük bir çocuk olan kızıma) o günün anısı olan rozetini taktırmayarak bir şeyler söylüyordu. Zayıf ve yorgundu...

İşte arşivden çıkan 19 Mayıs fotoğrafları! Atatürk'ün son 19 Mayıs'ı...

Kızımdan Atatürk'ün kendisine neler söylediğini sordum: "Rozette resmim varmış, nasıl takarım?" dedi.

SON DAKİKA