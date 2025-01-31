İşte dünyanın en güçlü donanmaları güncel listesi! 2025 sıralamasına Türkiye damga vurdu

Askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü donanmaları listesini paylaştı. Birçok kriterin dikkate alınarak hazırlandığı listede Türkiye'nin sıralaması oldukça dikkat çekti. İşte dünyanın en güçlü donanmaları 2025 güncel listesi…