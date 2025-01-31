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Haberler Yaşam İşte dünyanın en güçlü donanmaları güncel listesi! 2025 sıralamasına Türkiye damga vurdu
Giriş Tarihi: 31.01.2025 21:18 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 21:18

İşte dünyanın en güçlü donanmaları güncel listesi! 2025 sıralamasına Türkiye damga vurdu

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından açıklanan "Dünyanın en güçlü donanmasına sahip ülkeler" listesine Türkiye damga vurdu. Birçok ülkeyi geride bırakan Türk donanması ilk 20 arasında yer aldı. Peki sizce Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü donanmaları 2025 listesi...

İşte dünyanın en güçlü donanmaları güncel listesi! 2025 sıralamasına Türkiye damga vurdu

Askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü donanmaları listesini paylaştı. Birçok kriterin dikkate alınarak hazırlandığı listede Türkiye'nin sıralaması oldukça dikkat çekti. İşte dünyanın en güçlü donanmaları 2025 güncel listesi…

İşte dünyanın en güçlü donanmaları güncel listesi! 2025 sıralamasına Türkiye damga vurdu

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DONANMALARI 2025 LİSTESİ

100- Estonya

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İşte dünyanın en güçlü donanmaları güncel listesi! 2025 sıralamasına Türkiye damga vurdu

99- Beliz

İşte dünyanın en güçlü donanmaları güncel listesi! 2025 sıralamasına Türkiye damga vurdu

98- Belçika

İşte dünyanın en güçlü donanmaları güncel listesi! 2025 sıralamasına Türkiye damga vurdu

97- Somali

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