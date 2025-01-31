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İşte dünyanın en güçlü donanmaları güncel listesi! 2025 sıralamasına Türkiye damga vurdu
Giriş Tarihi: 31.01.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
21:18
İşte dünyanın en güçlü donanmaları güncel listesi! 2025 sıralamasına Türkiye damga vurdu
ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından açıklanan "Dünyanın en güçlü donanmasına sahip ülkeler" listesine Türkiye damga vurdu. Birçok ülkeyi geride bırakan Türk donanması ilk 20 arasında yer aldı. Peki sizce Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü donanmaları 2025 listesi...