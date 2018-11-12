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İşte nın en güzel leri...

Giriş Tarihi: 12.11.2018 17:35 Güncelleme Tarihi: 12.11.2018 23:28
İşte dünyanın en güzel camileri...

ler sadece ibadet edilen mekânlar değil, aynı zamanda ların birlik ve beraberliğinin bir simgesi. İslam sının ibadet mekânı olan camilerin her biri, mimari, tarihi ve estetik açıdan birbirinden farklılık gösteriyor. Dünyanın dört bir yanından en ihtişamlı camileri sizin için seçtik.

İşte dünyanın en güzel camileri...

Mescid-i Haram – MEKKE: ların kalbi. Suudi Arabistan'ın Mekke'de şehrinde bulunan Mescid-i Haram, İslam'ın en kutsal ve en değerli sidir. Kıble yönü olmayan tek camidir. Müslümanlar orta avluda Kâbe'ye bakarak dua ederler. Her yıl milyonlarca Müslüman, Mescid-i Haram'a gider ve burada Hac görevlerini yerine getirir. Haccın gerçekleştirilmesi, İslam'ın beş şartından birisidir ve mali durumu bu yerinde olan tüm Müslümanlar, bu şartı yerine getirebilmek için bir kez olsun Kâbe'ye gitmelidir.

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İşte dünyanın en güzel camileri...

Mescid-i Nebevî – MEDİNE: Mescid-i Nebevî, Hicret'ten sonra Medine'de Hz. Muhammed ile arkadaşları tarafından inşa edildi. Hz. Muhammed'in kabrinin içinde bulunduğu mescittir. Nebevi, Arapça 'da "Peygambere ait" anlamına gelir. Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'dan sonra, lar için ikinci en kutsal mescittir.

İşte dünyanın en güzel camileri...

Mescid-i Aksa/KUDÜS: Beyt-i Makdis diye bilinen bu mâbedin ismi sonradan Mescid-i Aksâ oldu. Fazîleti bakımından üç büyük mescidden biridir. Bu üç mescidin birincisi Mescid-i Harâm (Kâbe), ikincisi Mescid-i Nebevî, üçüncüsü ise Mescid-i Aksâ'dır. Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksâ ların ilk kıblesi olması, Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'in Mescid-i Aksâ'dan Mirâc'a çıkarılması sebebi ile büyük önem taşır.

İşte dünyanın en güzel camileri...

Putra Camii – MALEZYA: Pembe olarak bilinen Putra Camii'nin en belirgin özelliği işlemeleridir. Putra Camii'nin duvarlarında çoğunlukla cam malzemelerin yanı sıra, gül işlemeleri ve mermer oymalar muazzam bir güzelliğe sahiptir. Putra Camii'nde bir vakit namazında 15 bin kişi namaz kılabilir.

İşte dünyanın en güzel camileri...

Jami Ul-Alfar Camii - SRİ LANKA: Sri Lanka'da İslam'ın sembolü. Sri Lanka'nın başkenti Colombo limanı yakınında lara ait iş yerlerinin yoğun olarak yer aldığı Pettah bölgesindeki Kırmızı Mescit si, mimarisi ve renginden dolayı halk arasında "Kırmızı Mescit" olarak adlandırılır. Hindistan'ın güneyinden Sri Lanka'ya gelen seyyah Müslüman tüccarlar tarafından 1908 yılında inşa edildi.

İşte dünyanın en güzel camileri...

Kristal Camii – MALEZYA: Bu mimari yapı, modern İslam mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Kristal adını cami, yapımında kullanılan cam, metal ve kristal malzemelerden alır. Görkemli yapısıyla dikkat çeken Kristal Camii'nin özelliklerinden biri teknolojik alt yapısı ve kablosuz internet hizmeti vermesidir. Bu yönüyle bir ilktir.

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