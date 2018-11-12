Mescid-i Haram – MEKKE: Müslümanların kalbi. Suudi Arabistan'ın Mekke'de şehrinde bulunan Mescid-i Haram, İslam'ın en kutsal ve en değerli camisidir. Kıble yönü olmayan tek camidir. Müslümanlar orta avluda Kâbe'ye bakarak dua ederler. Her yıl milyonlarca Müslüman, Mescid-i Haram'a gider ve burada Hac görevlerini yerine getirir. Haccın gerçekleştirilmesi, İslam'ın beş şartından birisidir ve mali durumu bu yerinde olan tüm Müslümanlar, bu şartı yerine getirebilmek için bir kez olsun Kâbe'ye gitmelidir.