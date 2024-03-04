İşte dünyanın en yüksek yapıları! Listenin birincisi herkesi şaşırtıyor...

Büyük Piramit ya da Keops Piramidi

Gize, Mısır

Yükseklik: 138 metre (erozyon öncesi 146 metre)

Büyük Piramit, Giza piramitlerinin en büyüğüdür. Kum renginde bir dev bir yapı olarak biliniyor, ancak en parlak döneminde piramit, zamanla aşınmış orijinal kireçtaşı kaplaması nedeniyle eskiden parıldayan bir beyaz rengi vardır. Orta çağ ve Rönesans döneminde rakipleri yükselip yıkılırken, Keops dünyanın en yüksek binası olarak üç kez saltanat sürdü. Neredeyse dört bin yıl süren zirvedeki eşsiz ilk sırada, yüksekliği ona yaklaşan tek rakibi, düşmeden önce yaklaşık 106 metre yüksekliğindeki duran İskenderiye Feneri'ydi.