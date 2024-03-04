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Haberler Yaşam İşte dünyanın en yüksek yapıları! Listenin birincisi herkesi şaşırtıyor...
Giriş Tarihi: 04.03.2024 12:23 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 12:26

İşte dünyanın en yüksek yapıları! Listenin birincisi herkesi şaşırtıyor...

İnsanlar, inşa etmeye başladıkları günden beri inşaat faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bin yıl boyunca, çeşitli motivasyonlarla hareket ederek yapılarımızın yüksekliği giderek artmıştır. Dünya genelinde birçok insan yapımı yapı, bir dönem dünyanın en yüksek binası unvanına sahip olmuştur. Giza'dan Dubai'ye kadar uzanan, 4.500 yıldan fazla bir süreyi kapsayan bu liste, rekor sahiplerinin detaylarını içermektedir.

İşte dünyanın en yüksek yapıları! Listenin birincisi herkesi şaşırtıyor...

Büyük Piramit ya da Keops Piramidi

Gize, Mısır

Yükseklik: 138 metre (erozyon öncesi 146 metre)

Büyük Piramit, Giza piramitlerinin en büyüğüdür. Kum renginde bir dev bir yapı olarak biliniyor, ancak en parlak döneminde piramit, zamanla aşınmış orijinal kireçtaşı kaplaması nedeniyle eskiden parıldayan bir beyaz rengi vardır. Orta çağ ve Rönesans döneminde rakipleri yükselip yıkılırken, Keops dünyanın en yüksek binası olarak üç kez saltanat sürdü. Neredeyse dört bin yıl süren zirvedeki eşsiz ilk sırada, yüksekliği ona yaklaşan tek rakibi, düşmeden önce yaklaşık 106 metre yüksekliğindeki duran İskenderiye Feneri'ydi.

İşte dünyanın en yüksek yapıları! Listenin birincisi herkesi şaşırtıyor...

Washington Anıtı

Washington DC

Yükseklik: 170 metre

Washington Anıtı inşaatın durmasına neden olan finansman zorlukları nedeniyle dikilitaş iki aşamada ve üç farklı mermerden inşa edildi. Taşlar farklı hava koşullarına maruz kaldı ve ziyaretçiler hâlâ renklerindeki hafif kontrastı fark edebiliyorlar. İlginç bir şekilde anıtın yapımında harç kullanılmamış. Yalnızca taşlarının ağırlığı ve aralarındaki sürtünmeyle desteklenerek ayakta duruyor.

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İşte dünyanın en yüksek yapıları! Listenin birincisi herkesi şaşırtıyor...

Eyfel Kulesi

Paris

Yükseklik: 312 metre

Alexandre-Gustave Eiffel, kafesli tasarımını 1889 Dünya Fuarı'nda görücüye çıkardı ve başlangıçta buna basitçe " 300 Metrelik Kule " adını verdi. Ancak yüksekliği tam olarak sabit değildir. Sıcaklıktaki değişikliklerle demiri genleştiğinde veya büzüldüğünde kule her yaz birkaç santim büyür ve kışın küçülür. Metalin bütünlüğünü korumak ve muhafaza etmek için çoğunlukla elle olmak üzere 19 kez boyandı. Eiffel, 1968'de artık imzası haline gelen "Eyfel Kulesi kahverengisi"ne boyanmadan önce önce kırmızımsı kahverengi, sarı ve kestane rengine de boyandı.

İşte dünyanın en yüksek yapıları! Listenin birincisi herkesi şaşırtıyor...

Chrysler Binası

New York City

Yükseklik: 318 metre

Walter P. Chrysler, mimar William Van Alen'i dünyanın en yüksek binasını tasarlaması için görevlendirdi ve Chrysler Binası gerçekten de bir yıldan fazla bir süre en üst sırada yer aldı. Gargoyleler ve krom-nikel çelikle dekore edilen kule, 1930'larda Chrysler otomobil galerisine de ev sahipliği yaptı.

İşte dünyanın en yüksek yapıları! Listenin birincisi herkesi şaşırtıyor...

Empire State binası

New York City

Yükseklik: 381 metre

Chrysler Binası zirvedeki yerini uzun süre koruyamadı. İlk kez ortaya çıktığı sırada, yalnızca 13 aylık inşaatın ardından komşusunu geride bırakacak olan Empire State Binası'nın temeli çoktan atılmıştı. Kulenin lobisi tarihi bir simge yapı olarak belirlenmiş olsa da ziyaretçilerin çoğu tepeden manzarayı görmek için geliyor. Ülkenin en önemli turizm merkezlerinden biri olarak belirlenen kule, her yıl dört milyon ziyaretçiyi ve yaklaşık 25 yıldırım düşmesini çekiyor.

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