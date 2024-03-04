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İşte dünyanın en yüksek yapıları! Listenin birincisi herkesi şaşırtıyor...
Giriş Tarihi: 04.03.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
12:26
İşte dünyanın en yüksek yapıları! Listenin birincisi herkesi şaşırtıyor...
İnsanlar, inşa etmeye başladıkları günden beri inşaat faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bin yıl boyunca, çeşitli motivasyonlarla hareket ederek yapılarımızın yüksekliği giderek artmıştır. Dünya genelinde birçok insan yapımı yapı, bir dönem dünyanın en yüksek binası unvanına sahip olmuştur. Giza'dan Dubai'ye kadar uzanan, 4.500 yıldan fazla bir süreyi kapsayan bu liste, rekor sahiplerinin detaylarını içermektedir.