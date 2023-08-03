Haberler Yaşam İşte Esenyurt'taki tekel bayi katliamcısının ifadesi: İnşaatta saklanmış peynir ekmek almak için dışarı çıkmış! Cinayeti bu yüzden işlemiş

Giriş Tarihi: 03.08.2023 16:55 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 16:55

İşte Esenyurt'taki tekel bayi katliamcısının ifadesi: İnşaatta saklanmış peynir ekmek almak için dışarı çıkmış! Cinayeti bu yüzden işlemiş

Türkiye, tekel bayinde yaşanan cinayetle sarsıldı. Esenyurt'ta yaşanan olayda kurşunların hedefi olan Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen hayatını kaybetti Yusuf Erzen ağır yaralandı. Korkunç olay ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Gençlere kurşun yağdıran Tarık Özer, ifadesinde kan donduran olayın perde arkasını anlattı. İki aile arasındaki husumetin 1 milyon 350 bin lira değerinde inşaat demirinden kaynaklandığını anlattı. Cinayetin ardından kaçan Tarık Özer'in oğlu Azad Özer ile birlikte inşaatlarda saklandığı ve domates peynir almak için 3 kez dışarı çıktığı anlaşıldı.