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Haberler Yaşam İşte Esenyurt'taki tekel bayi katliamcısının ifadesi: İnşaatta saklanmış peynir ekmek almak için dışarı çıkmış! Cinayeti bu yüzden işlemiş
Giriş Tarihi: 03.08.2023 16:55 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 16:55

İşte Esenyurt'taki tekel bayi katliamcısının ifadesi: İnşaatta saklanmış peynir ekmek almak için dışarı çıkmış! Cinayeti bu yüzden işlemiş

Türkiye, tekel bayinde yaşanan cinayetle sarsıldı. Esenyurt'ta yaşanan olayda kurşunların hedefi olan Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen hayatını kaybetti Yusuf Erzen ağır yaralandı. Korkunç olay ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Gençlere kurşun yağdıran Tarık Özer, ifadesinde kan donduran olayın perde arkasını anlattı. İki aile arasındaki husumetin 1 milyon 350 bin lira değerinde inşaat demirinden kaynaklandığını anlattı. Cinayetin ardından kaçan Tarık Özer'in oğlu Azad Özer ile birlikte inşaatlarda saklandığı ve domates peynir almak için 3 kez dışarı çıktığı anlaşıldı.

Yunus Emre KAVAK
İşte Esenyurt’taki tekel bayi katliamcısının ifadesi: İnşaatta saklanmış peynir ekmek almak için dışarı çıkmış! Cinayeti bu yüzden işlemiş

Türkiye, İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısına kilitlendi. Kan donduran vahşet önceki gece saat 23.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki tekel bayiinde meydana geldi.

İşte Esenyurt’taki tekel bayi katliamcısının ifadesi: İnşaatta saklanmış peynir ekmek almak için dışarı çıkmış! Cinayeti bu yüzden işlemiş

Murat Özer, Tarık Özerbay, Azat Özerbay ve Samet Özerbay, cadde üzerindeki tekel bayine girdi. İçeride bulunan Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen ile tartıştıktan sonra ortam gerildi.

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İşte Esenyurt’taki tekel bayi katliamcısının ifadesi: İnşaatta saklanmış peynir ekmek almak için dışarı çıkmış! Cinayeti bu yüzden işlemiş

CİPE ATLAYIP KAÇTILAR...

Bir anda büyüyen kavgada 4 kişi, içeride bulunan gençlere kurşun yağdırdıktan sonra lüks siyah ciplerine atlayarak izini kaybettirdi. Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır hayatını kaybetti.

İşte Esenyurt’taki tekel bayi katliamcısının ifadesi: İnşaatta saklanmış peynir ekmek almak için dışarı çıkmış! Cinayeti bu yüzden işlemiş

HEPSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yaralı kurtulan Yusuf Erzen ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında Tarık Özer, oğlu Azad Özer, kardeşi Servet ve Murat Özer ele geçirildi. Onlara yardım yataklık eden 5 kişi de gözaltına alınırken şüphelilerin hepsi adliyeye sevk edildi.

İşte Esenyurt’taki tekel bayi katliamcısının ifadesi: İnşaatta saklanmış peynir ekmek almak için dışarı çıkmış! Cinayeti bu yüzden işlemiş

SEBEP İNŞAAT DEMİRİYMİŞ!

Kan donduran olayın alacak verecek meselesinin temelinde, 1 milyon 350 bin liralık inşaat demiri alış verişi olduğu öğrenildi.

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