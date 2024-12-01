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Giriş Tarihi: 01.12.2024 12:22 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 12:22

İŞTE GÜNCEL LİSTE! Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği sıralaması belli oldu! İlk 10'da Türk oyuncu da var...

Her yıl sonu dünyanın en yakışıklı ve en güzel yüzlerini sıralayan TC Candler, 2024 yılına ait "dünyanın en yakışıklı erkekleri" güncel listesini yayınladı. Bu yılki listenin ilk sırasında Amerikalı-Fransız oyuncu Timothée Chalamet ilk sırada yer alırken, birçok Türk oyuncu da sıralamada kendine yer buldu. Listenin ilk 10 sırasında bir Türk oyuncu da bulunuyor. İşte dünyanın en yakışıklı erkekleri güncel listesi...

İŞTE GÜNCEL LİSTE! Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği sıralaması belli oldu! İlk 10’da Türk oyuncu da var...

ABD merkezli araştırma sitesi TC Candler, her yıl sonu dünyanın en yakışıklı ve en güzel yüzlerini sıralıyor. 1990 yılından bu yana bağımsız eleştirmenler tarafından objektif bir şekilde hazırlanan listenin güncel hali yayınlandı. İşte dünyanın en yakışıklı 100 erkeği...

İŞTE GÜNCEL LİSTE! Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği sıralaması belli oldu! İlk 10’da Türk oyuncu da var...

2024 yılı için hazırlanan listenin ilk sırasında sürpriz bir isim yer aldı. Listenin ilk sırasını 28 yaşındaki Timothee Chalamet aldı.

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İŞTE GÜNCEL LİSTE! Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği sıralaması belli oldu! İlk 10’da Türk oyuncu da var...

İşte TC Candler tarafından hazırlanan "Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği" listesinde yer alan Türk isimler ve sıralamanın tamamı...

İŞTE GÜNCEL LİSTE! Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği sıralaması belli oldu! İlk 10’da Türk oyuncu da var...

Yalıu Çapkını dizisinde canlandırdığı "Ferit Korhan" karakteriyle tanınan oyuncu Mert Ramazan Demir listede 83. sırada yer aldı.

İŞTE GÜNCEL LİSTE! Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği sıralaması belli oldu! İlk 10’da Türk oyuncu da var...

Birçok dizide rol alan oyuncu Onur Tuna ise listede 80. sırada yer aldı.

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