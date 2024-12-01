İŞTE GÜNCEL LİSTE! Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği sıralaması belli oldu! İlk 10’da Türk oyuncu da var...

ABD merkezli araştırma sitesi TC Candler, her yıl sonu dünyanın en yakışıklı ve en güzel yüzlerini sıralıyor. 1990 yılından bu yana bağımsız eleştirmenler tarafından objektif bir şekilde hazırlanan listenin güncel hali yayınlandı. İşte dünyanın en yakışıklı 100 erkeği...