Giriş Tarihi: 01.12.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 01.12.2024
12:22
İŞTE GÜNCEL LİSTE! Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği sıralaması belli oldu! İlk 10'da Türk oyuncu da var...
Her yıl sonu dünyanın en yakışıklı ve en güzel yüzlerini sıralayan TC Candler, 2024 yılına ait "dünyanın en yakışıklı erkekleri" güncel listesini yayınladı. Bu yılki listenin ilk sırasında Amerikalı-Fransız oyuncu Timothée Chalamet ilk sırada yer alırken, birçok Türk oyuncu da sıralamada kendine yer buldu. Listenin ilk 10 sırasında bir Türk oyuncu da bulunuyor. İşte dünyanın en yakışıklı erkekleri güncel listesi...