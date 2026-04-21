Giriş Tarihi: 21.04.2026 21:22 Güncelleme Tarihi: 21.04.2026 21:24

İşte il il Türkiye'nin güncel nüfusu! 2025 nüfus verileri açıklandı: İşte en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler

2025 yılına ait güncel nüfus verileri açıklandı. Türkiye genelinde bazı iller ve ilçeler nüfus artışıyla dikkat çekerken, bazı bölgelerde düşüş yaşandı. İşte en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçelerin güncel listesi...

Türkiye'nin 2025 yılı nüfus verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ülke genelinde demografik dengelerde önemli değişimler yaşandı. Büyükşehirlerde nüfus yoğunluğu artmaya devam ederken, bazı küçük ilçelerde ise nüfusun azaldığı görüldü. Açıklanan rakamlar, Türkiye'nin en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçelerini de net bir şekilde ortaya koydu. İşte il il Türkiye'nin yeni nüfusu...

ADANA

2.283.609
ADIYAMAN

617.821

AFYONKARAHİSAR
751.808

AĞRI

491.489

AMASYA
342.242

ANKARA

5.910.320

ANTALYA
2.777.677

ARTVİN

167.531

AYDIN

1.172.107

BALIKESİR

1.284.517

BİLECİK

228.995

BİNGÖL

282.299

BİTLİS

360.423

BOLU

327.173

BURDUR

277.226

BURSA

3.263.011

ÇANAKKALE

573.976


ÇANKIRI

200.549

ÇORUM

519.590

DENİZLİ

1.060.975

DİYARBAKIR

1.852.356

EDİRNE

422.438

ELAZIĞ

605.678

ERZİNCAN

239.625

