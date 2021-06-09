İşte karşınızda 2022 model BMW X3 ve X4! Makyajlanan araçların örtüleri kaldırıldı

Nihai M versiyonlara gelmeden son çıkış olan X3 M40i, kendini diğer X3 ailesinden ızgara tasarımı ile ayırıyor. Aynı şekilde gövdesinde bulunan M logoları ve M aynaları da dikkat çeken detaylardan. X4 M40i ise bu farkı bir adım öteye taşıyarak X3 M ve X4 M'de bulunan ızgara ve far tasarımını kullanıyor.