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Haberler Yaşam İşte karşınızda 2022 model BMW X3 ve X4! Makyajlanan araçların örtüleri kaldırıldı
Giriş Tarihi: 09.06.2021 15:10 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 15:13

İşte karşınızda 2022 model X3 ve X4! Makyajlanan araçların örtüleri kaldırıldı

bu aralar oldukça hızlı. Birkaç gün önce çıkan dedikodularda BMW'nin birden fazla tanıtım yapacağı ileri sürülmüştü. Bu iddialar gündemdeki sıcaklığını korurken, otomotiv devi makyajladığı yeni modelleri tanıttı. Büyük bir estetik operasyon geçiren 2022 model BMW X3 ve X4 kendini gösterdi. İşte yeni araçlarla ilgili tüm detaylar...

İşte karşınızda 2022 model BMW X3 ve X4! Makyajlanan araçların örtüleri kaldırıldı

İki araçta da dış tasarımda minimal değişimler mevcut. Örneğin far takımları eskisinden ince ve ızgaranın da eskisinden daha büyük olduğunu rahat şekilde görebiliyoruz. Yine ön kısımdaki tamponlarında da ufak değişimler yaşayan modeller, artık bu bölgede üçgen hava kanallarına sahipler. X3 ve X4'ün arka kısmında da hikayenin değişmediğini görüyoruz.

İşte karşınızda 2022 model BMW X3 ve X4! Makyajlanan araçların örtüleri kaldırıldı

Nihai M versiyonlara gelmeden son çıkış olan X3 M40i, kendini diğer X3 ailesinden ızgara tasarımı ile ayırıyor. Aynı şekilde gövdesinde bulunan M logoları ve M aynaları da dikkat çeken detaylardan. X4 M40i ise bu farkı bir adım öteye taşıyarak X3 M ve X4 M'de bulunan ızgara ve far tasarımını kullanıyor.

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İşte karşınızda 2022 model BMW X3 ve X4! Makyajlanan araçların örtüleri kaldırıldı

, X3 ve X4'ün kabini için yeni 4 Serisi'nden ilham almış. Genel anlamda kardeşlerine benzeyen yüksek sürüşlü modelleri özel kılan detaylar da mevcut. Örneğin orta konsol yeni bir kuruluma sahip.

İşte karşınızda 2022 model BMW X3 ve X4! Makyajlanan araçların örtüleri kaldırıldı

X3 içerisinde standart olarak gelen 10.25 inçlik bilgi eğlence sistemi, Live Cockpit Professional güncellemesi ile 12.3 inç büyüklüğe ulaşıyor. Büyük ekranlar X4 içerisinde ise standart olarak geliyor.

İşte karşınızda 2022 model BMW X3 ve X4! Makyajlanan araçların örtüleri kaldırıldı

'nin turbolu 2.0 litrelik motorları X3 sDrive, X3 xDrive30i ve X4 xDrive30i modellerinde karşımıza çıkıyor. 250 bg güç ve 350 Nm tork üretebilen bu üniteler aracın 0-100 km/sa hızlanmasını 6.2 saniyede tamamlamasına yardımcı oluyor.

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