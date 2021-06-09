HaberlerYaşamİşte karşınızda 2022 model BMW X3 ve X4! Makyajlanan araçların örtüleri kaldırıldı
Giriş Tarihi: 09.06.2021 15:10Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 15:13
İşte karşınızda 2022 model BMW X3 ve X4! Makyajlanan araçların örtüleri kaldırıldı
BMW bu aralar oldukça hızlı. Birkaç gün önce çıkan dedikodularda BMW'nin birden fazla tanıtım yapacağı ileri sürülmüştü. Bu iddialar gündemdeki sıcaklığını korurken, Alman otomotiv devi makyajladığı yeni modelleri tanıttı. Büyük bir estetik operasyon geçiren 2022 model BMW X3 ve X4 kendini gösterdi. İşte yeni araçlarla ilgili tüm detaylar...