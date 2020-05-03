Son dakika: İşte Türkiye corona virüs haritası! Hayat Eve Sığar uygulamasına göre İstanbul'da en riskli yer neresi?

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Hayat Eve Sığar uygulaması ile yaşadığınız yerdeki corona virüs riskini görünteleyebilirsiniz. Uygulama ilk çıktığında yalnızca kendi bölgenizi görebilirken son güncelleme ile corona Türkiye haritasını da görüntüleyebiliyorsunuz. 3 Mayıs güncel verilerine göre İstanbul ilçe ilçe corona virüs haritası özelinde en fazla riskin Esenler ilçesinde olduğu görülüyor. En düşük risk durumu ise Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde. İşte il il corona haritası hakkında son dakika bilgileri...