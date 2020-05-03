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Haberler Galeri Son dakika: İşte Türkiye corona virüs haritası! Hayat Eve Sığar uygulamasına göre İstanbul'da en riskli yer neresi?

: İşte haritası! uygulamasına göre İstanbul'da en riskli yer neresi?

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan uygulaması ile yaşadığınız yerdeki riskini görünteleyebilirsiniz. Uygulama ilk çıktığında yalnızca kendi bölgenizi görebilirken son güncelleme ile corona haritasını da görüntüleyebiliyorsunuz. 3 Mayıs güncel verilerine göre İstanbul ilçe ilçe corona virüs haritası özelinde en fazla riskin Esenler ilçesinde olduğu görülüyor. En düşük risk durumu ise Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde. İşte il il corona haritası hakkında bilgileri...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 11:27
Son dakika: İşte Türkiye corona virüs haritası! Hayat Eve Sığar uygulamasına göre İstanbul'da en riskli yer neresi?

Koronavirüsle mücadelenin mobil ayağı olarak önemli bir katkı sağlayan '' uygulamasını telefonunuza kolaylıkla indirebilirsiniz. Eğer telefonunuza hala yüklemediyseniz Google Store ve App Store'dan indirmek mümkün.

Son dakika: İşte Türkiye corona virüs haritası! Hayat Eve Sığar uygulamasına göre İstanbul'da en riskli yer neresi?

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen yoğunluk haritası yani '' uygulamasından pek çok vatandaşımız faydalanıyor.

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Son dakika: İşte Türkiye corona virüs haritası! Hayat Eve Sığar uygulamasına göre İstanbul'da en riskli yer neresi?

Öte yandan iİllere göre risk yoğunluğunun İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta daha fazla olduğu dikkat çekiyor.

Son dakika: İşte Türkiye corona virüs haritası! Hayat Eve Sığar uygulamasına göre İstanbul'da en riskli yer neresi?

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, '' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında.

Son dakika: İşte Türkiye corona virüs haritası! Hayat Eve Sığar uygulamasına göre İstanbul'da en riskli yer neresi?

Uygulama, corona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.

Son dakika: İşte Türkiye corona virüs haritası! Hayat Eve Sığar uygulamasına göre İstanbul'da en riskli yer neresi?

Sultanbeyli

Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.

Son dakika: İşte Türkiye corona virüs haritası! Hayat Eve Sığar uygulamasına göre İstanbul'da en riskli yer neresi?

Sultanbeyli

Uygulama vatandaşları konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi.

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