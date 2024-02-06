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İşte Türkiye'nin 2023 nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip iller belli oldu
Giriş Tarihi: 06.02.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
10:34
İşte Türkiye'nin 2023 nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip iller belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin 2023 nüfus verilerini paylaştı. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi arttı. TÜİK verilerine göre; en kalabalık ve en az nüfusa sahip iller de belli oldu. Peki Türkiye'nin nüfusu 2023 yılında kaç kişi oldu? İşte TÜİK verileri ve haberin detayları...