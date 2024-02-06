İşte Türkiye’nin 2023 nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip iller belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait nüfus verilerini paylaştı. Buna göre; Türkiye'nin nüfusu 2022 yılına göre 92 bin 824 kişi arttı. Öte yandan, en kalabalık ve en az nüfusa sahip iller listesi de güncellendi. Peki Türkiye'nin 2023 nüfusu kaç? En kalabalık ve en az nüfusa sahip iller hangileri? İşte son dakika haberinin detayları...