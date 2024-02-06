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Haberler Yaşam İşte Türkiye'nin 2023 nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip iller belli oldu
Giriş Tarihi: 06.02.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 10:34

İşte Türkiye'nin 2023 nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip iller belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin 2023 nüfus verilerini paylaştı. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi arttı. TÜİK verilerine göre; en kalabalık ve en az nüfusa sahip iller de belli oldu. Peki Türkiye'nin nüfusu 2023 yılında kaç kişi oldu? İşte TÜİK verileri ve haberin detayları...

İşte Türkiye’nin 2023 nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip iller belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait nüfus verilerini paylaştı. Buna göre; Türkiye'nin nüfusu 2022 yılına göre 92 bin 824 kişi arttı. Öte yandan, en kalabalık ve en az nüfusa sahip iller listesi de güncellendi. Peki Türkiye'nin 2023 nüfusu kaç? En kalabalık ve en az nüfusa sahip iller hangileri? İşte son dakika haberinin detayları...

İşte Türkiye’nin 2023 nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip iller belli oldu

SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN 2023 NÜFUSU KAÇ?

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.

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İşte Türkiye’nin 2023 nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip iller belli oldu

Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu.

İşte Türkiye’nin 2023 nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip iller belli oldu

Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

İşte Türkiye’nin 2023 nüfusu! En kalabalık ve en az nüfusa sahip iller belli oldu

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu.

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