İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri listesi: Nüfusu 57 şehri geride bıraktı

Türkiye'nin nüfusu 2021 verilerine göre; 84.6 milyonun üzerine çıktı. İstanbul ise, nüfus verilerinde dikkat çeken verilere sahip. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il oldu. Diğer yandan İstanbul'daki ilçelerin nüfusları illeri de geride bırakıyor.

İşte 57 ilin nüfusunu geride bırakan İstanbul ilçesi