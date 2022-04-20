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Haberler Yaşam İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri listesi: Nüfusu 57 şehri geride bıraktı
Giriş Tarihi: 20.04.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 09:49

İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri listesi: Nüfusu 57 şehri geride bıraktı

TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu 84 milyon 680 bin 273! Türkiye'nin en büyük ili megakent İstanbul'un nüfusu ise 15 milyon 840 bin 900. İstanbul nüfus verileri ise diğer şehirlere göre daha farklı bir boyutta. Bazı ilçelerin nüfusları, illeri bile geride bırakıyor. Özellikle; İstanbul'daki bir ilçenin nüfusu 57 şehrin nüfusunu geride bırakıyor. İşte çarpıcı veriler!

İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri listesi: Nüfusu 57 şehri geride bıraktı

Türkiye'nin nüfusu 2021 verilerine göre; 84.6 milyonun üzerine çıktı. İstanbul ise, nüfus verilerinde dikkat çeken verilere sahip. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il oldu. Diğer yandan İstanbul'daki ilçelerin nüfusları illeri de geride bırakıyor.

İşte 57 ilin nüfusunu geride bırakan İstanbul ilçesi

İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri listesi: Nüfusu 57 şehri geride bıraktı

İstanbul Pendik

741.895

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İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri listesi: Nüfusu 57 şehri geride bıraktı

İstanbul Bağcılar

744.351

İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri listesi: Nüfusu 57 şehri geride bıraktı

Adana Seyhan

792.536

İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri listesi: Nüfusu 57 şehri geride bıraktı

İstanbul Küçükçekmece

805.930

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