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İşte Türkiye’nin en yaşlı insanı: Başkan Erdoğan sevdalısı Arzu Nine’nin isteği şoke etti!
Giriş Tarihi: 15.02.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
11:28
İşte Türkiye’nin en yaşlı insanı: Başkan Erdoğan sevdalısı Arzu Nine’nin isteği şoke etti!
Kırıkkale'de yaşayan ve 117 yaşında olan Arzu Sınıroğlu, Türkiye'nin en yaşlı insanı seçildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisiyle bilinen Arzu Sınıroğlu, koronavirüsü bile yendi. Böbrek hastası kızıyla yaşayan Sınıroğlu, "Bir mutfak istiyorum. Çay demleyeceğim" dedi.