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Haberler Yaşam İtalyan şefin oğluna anma töreni! Baba Andrea Minguzzi: “Ben şimdi bu olayı nasıl affedeyim”
Giriş Tarihi: 11.02.2025 18:18 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 18:20

İtalyan şefin oğluna anma töreni! Baba Andrea Minguzzi: “Ben şimdi bu olayı nasıl affedeyim”

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi (15), geçtiğimiz günlerde 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetmiş ve son yolculuğuna uğurlanmıştı. Gençliğinin baharında hayata gözlerini yuman Minguzzi için Beyoğlu St. Antuan Kilisesi'nde anma töreni düzenlendi. İtalyan Şef Minguzzi acısını "Ben şimdi bu olayı nasıl affedeyim" sözleriyle dile getirdi.

Mustafa KAYA
İtalyan şefin oğluna anma töreni! Baba Andrea Minguzzi: Ben şimdi bu olayı nasıl affedeyim

Törene Ahmet Minguzzi'nin babası şef Andrea Minguzzi, annesi Çellist Yasemin Akıncılar, Şef Danilo Zanna, aile yakınları, okul arkadaşları ve sevenleri katıldı.

İtalyan şefin oğluna anma töreni! Baba Andrea Minguzzi: Ben şimdi bu olayı nasıl affedeyim

Şef Andrea Minguzzi, annesi Çellist Yasemin Akıncılar taziyeleri kabul ettiler. İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu Monsenyör Massimiliano Palinuro'nun yönettiği anma töreninde ilahiler ve dualar okundu.

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İtalyan şefin oğluna anma töreni! Baba Andrea Minguzzi: Ben şimdi bu olayı nasıl affedeyim

Palinuro, yaptığı duada "Anne ve babası için Allah huzurunda şefaatte bulunsun ki asla ümitsizlik, nefret ve kin ebebeyinlerin yüreğinde bulunmasın. Merhametli Allah Mattia Ahmet'i cennetine kabul etsin.

İtalyan şefin oğluna anma töreni! Baba Andrea Minguzzi: Ben şimdi bu olayı nasıl affedeyim

Andrea ve Yasemin'e teselli ve ümit bağışlasın" dedi. Mattia'nın okul arkadaşlarından birkaç tanesi Mattia ile ilgili anılarını paylaştı.

İtalyan şefin oğluna anma töreni! Baba Andrea Minguzzi: Ben şimdi bu olayı nasıl affedeyim

Andrea Minguzzi'nin bir arkadaşı ise cinayet olayından sonra babanın çok büyük üzüntü yaşadığını ve kendisine "Ben şimdi bu olayı yapanları nasıl affedeyim" dediğini söyledi.

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