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İtalyan şefin oğluna anma töreni! Baba Andrea Minguzzi: “Ben şimdi bu olayı nasıl affedeyim”
Giriş Tarihi: 11.02.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
18:20
İtalyan şefin oğluna anma töreni! Baba Andrea Minguzzi: “Ben şimdi bu olayı nasıl affedeyim”
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi (15), geçtiğimiz günlerde 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetmiş ve son yolculuğuna uğurlanmıştı. Gençliğinin baharında hayata gözlerini yuman Minguzzi için Beyoğlu St. Antuan Kilisesi'nde anma töreni düzenlendi. İtalyan Şef Minguzzi acısını "Ben şimdi bu olayı nasıl affedeyim" sözleriyle dile getirdi.