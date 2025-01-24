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İtfaiye aracını sattı makam aracı aldı! Bolu Belediye Başkanı'ndan skandal icraat: Vicdanlara sığmaz..
Giriş Tarihi: 24.01.2025 06:19
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
06:21
İtfaiye aracını sattı makam aracı aldı! Bolu Belediye Başkanı'ndan skandal icraat: Vicdanlara sığmaz..
Bolu'daki otel yangını faciası sonrası ihmal iddialarıyla gündeme gelen CHP'li Tanju Özcan'ın, yangınlara hızlı müdahale sağlayan "itfaiye öncü aracını" satıp yerine lüks bir otomobil satın alarak makam aracı yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan yangınına geç ve yetersiz müdahale etmekle eleştirilen Bolu Belediyesi İtfaiyesi envanterinde ise yalnızca 3 adet merdivenli itfaiye aracı olduğu, gerekli yatırımın yapılmadığı ve itfaiye envanterlerinin diğer illere kıyasla yetersiz olduğu öğrenildi. Kartalkaya'daki otel yangınında Bolu İtfaiyesi'nin sınıfta kalması; dünyaca ünlü birçok turizm destinasyonuna sahip Bolu'daki bu noktalarında acil durumlarda tehdit altında olduğunu gösterdi.