İtfaiye aracını sattı makam aracı aldı! Bolu Belediye Başkanı’ndan skandal icraat: Vicdanlara sığmaz..

ÖNCÜ ARAÇ DİYE LÜKS MAKAM ARACI ALDI

Tanju Özcan, itfaiye öncü aracı için bu kez 5 Haziran'da satın alım ihalesine çıktı ve 2 milyon 600 bin TL bedel ile sonuçlandı. Bu kapsamda itfaiye öncü aracı adı altında belediyeye Volvo XC 90 model lüks bir otomobil satın alındı. Tanju Özcan'ın İtfaiye öncü aracı olarak satın alıp belediye demirbaşına kaydettirdiği Volvo XC 90 model lüks otomobili makam aracı olarak kullanmaya başladı.