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Haberler Yaşam İUP MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2025: İŞKUR İUP maaşları yattı mı, zamlı maaşlar ne zaman, ayın kaçında yatacak?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 10:53 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:53

İUP MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2025: İŞKUR İUP maaşları yattı mı, zamlı maaşlar ne zaman, ayın kaçında yatacak?

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında yapılan ödemeler, hak sahipleri tarafından mercek altına alındı. İŞKUR'un belirlediği ödeme takvimine göre düzenli olarak hesaplara yatırılan İUP ödemeleri, 2025 yılının başlamasıyla birlikte güncellenmiş zamlı tutarlarla ödeniyor. Eski adı Toplum Yararına Programlar (TYP) olan İUP Ocak ayı ödeme günleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 2025 Ocak ayı İUP maaşları yattı mı, ne zaman, ayın kaçında yatacak, son durum ne?

İUP MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2025: İŞKUR İUP maaşları yattı mı, zamlı maaşlar ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Yeni yılın gelmesiyle birlikte İşgücü Uyum Programı (İUP) ödemelerine ilişkin ayrıntılar vatandaşların gündeminde. Yeni yıl zamlarının ardından maaşlarda yaşanan artışlar, İUP kapsamında yapılacak ödemelere nasıl yansıdı sorusunu da beraberinde getirdi. Ocak ayı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı ve artışların ödeme miktarlarına etkisi merak konusu oldu. İşte, zamlı İUP maaşları ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

İUP MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2025: İŞKUR İUP maaşları yattı mı, zamlı maaşlar ne zaman, ayın kaçında yatacak?

İUP MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Ocak 2025 itibarıyla zamlı İUP maaşları belirlenmiştir. İUP maaşları, çalışılan gün sayısına göre hesaplanmakta olup, günlük ücret 1.083 TL olarak güncellenmiştir. Ocak ayında zamlı maaşlar çalışanların hesaplarına yatırılacaktır.

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İUP MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2025: İŞKUR İUP maaşları yattı mı, zamlı maaşlar ne zaman, ayın kaçında yatacak?

İUP MAAŞLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların aylıklarının ödeme takvimi henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz aylarda yapılan ödemeler göz önünde bulundurulduğunda maaşların önümüzdeki günlerde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılması bekleniyor. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

İUP MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2025: İŞKUR İUP maaşları yattı mı, zamlı maaşlar ne zaman, ayın kaçında yatacak?

İUP'UN AMACI VE İŞLEYİŞİ

• Mesleki Eğitim: Program, işsiz bireylere teorik ve uygulamalı derslerle mesleki eğitim verir. Eğitim sürecinde bireylerin becerileri geliştirilir ve onların istihdam edilebilirlikleri artırılır.

• Maddi Destek: Eğitim süresince katılımcılara cep harçlığı olarak maddi destek sağlanır. Bu sayede işsiz bireylerin geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunulur.

• İstihdam Sağlama: Eğitimi tamamlayan bireyler, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere uygun olarak istihdam edilme şansına sahip olur.

İUP MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2025: İŞKUR İUP maaşları yattı mı, zamlı maaşlar ne zaman, ayın kaçında yatacak?

İUP KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

g) Hane gelir şartını sağlamak,

ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak, şartları aranır.

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