İUP MAAŞLARI ÖDEME TARİHİ! 18 Ocak İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı ödemeler ne kadar oldu, kaç TL?

2025 OCAK İUP MAAŞI NE KADAR OLDU?

Özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin işgücü piyasasına geçişini sağlayacak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapılarak düzenlenen programlardır.

Katılımcılara katılım sağladıkları günler için 01 Ocak 2025 tarihi itibari ile İUP maaşı 1.083,00TL oldu.