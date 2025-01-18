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İUP MAAŞLARI ÖDEME TARİHİ! 18 Ocak İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı ödemeler ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
15:34
İUP MAAŞLARI ÖDEME TARİHİ! 18 Ocak İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı ödemeler ne kadar oldu, kaç TL?
İşgücü Uyum Programı (İUP) ödemeleri, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir ay içinde sigortalı olarak çalışmamış vatandaşlara düzenli olarak yapılıyor. İUP maaşları ödeme tarihleri, hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Ödemeler, İŞKUR'un belirlediği takvim doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Peki; 18 Ocak 2025 İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar...