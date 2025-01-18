Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İUP MAAŞLARI ÖDEME TARİHİ! 18 Ocak İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı ödemeler ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 15:34 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 15:34

İUP MAAŞLARI ÖDEME TARİHİ! 18 Ocak İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı ödemeler ne kadar oldu, kaç TL?

İşgücü Uyum Programı (İUP) ödemeleri, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir ay içinde sigortalı olarak çalışmamış vatandaşlara düzenli olarak yapılıyor. İUP maaşları ödeme tarihleri, hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Ödemeler, İŞKUR'un belirlediği takvim doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Peki; 18 Ocak 2025 İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar...

İUP MAAŞLARI ÖDEME TARİHİ! 18 Ocak İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı ödemeler ne kadar oldu, kaç TL?

İUP maaş ödeme tarihleri, İŞKUR'un belirlediği takvim doğrultusunda hesaplara yatırılacak. İşgücü Uyum Programı (İUP) işsiz bireylerin istihdamına yönelik eğitim ve rehberlik desteği sağlıyor. Ocak ayı itibarıyla İUP ödemelerine yapılan zam ile birlikte gözler ödeme tarihine çevrildi. Peki; İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı ödemeler ne kadar oldu, kaç TL? İşte, yanıtı...

İUP MAAŞLARI ÖDEME TARİHİ! 18 Ocak İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı ödemeler ne kadar oldu, kaç TL?

2025 OCAK İUP MAAŞI NE KADAR OLDU?
Özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin işgücü piyasasına geçişini sağlayacak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapılarak düzenlenen programlardır.
Katılımcılara katılım sağladıkları günler için 01 Ocak 2025 tarihi itibari ile İUP maaşı 1.083,00TL oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İUP MAAŞLARI ÖDEME TARİHİ! 18 Ocak İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı ödemeler ne kadar oldu, kaç TL?

İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaş ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Ancak İUP maaşlarının önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecek.

İUP MAAŞLARI ÖDEME TARİHİ! 18 Ocak İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı ödemeler ne kadar oldu, kaç TL?

İUP'UN AMACI VE İŞLEYİŞİ
• Mesleki Eğitim: Program, işsiz bireylere teorik ve uygulamalı derslerle mesleki eğitim verir. Eğitim sürecinde bireylerin becerileri geliştirilir ve onların istihdam edilebilirlikleri artırılır.
• Maddi Destek: Eğitim süresince katılımcılara cep harçlığı olarak maddi destek sağlanır. Bu sayede işsiz bireylerin geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunulur.
• İstihdam Sağlama: Eğitimi tamamlayan bireyler, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere uygun olarak istihdam edilme şansına sahip olur.

İUP MAAŞLARI ÖDEME TARİHİ! 18 Ocak İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı ödemeler ne kadar oldu, kaç TL?
SON DAKİKA