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Haberler Yaşam İyi Geceler Mesajları 2021 - Kısa, Uzun, Komik, Romantik Sevgiliye İyi Geceler Mesajı ve Sözleri

2021 - Kısa, Uzun, Komik, Romantik Sevgiliye ve Sözleri

Uyumadan önce sevdiklerinizin yüzünde gücükler açtıracak seçenekleri için doğru yerdesiniz. Sevgiliye başta olmak üzere duygularınıza tercüman olacak nitelikte sözleri bir arada derledik. Kısa, uzun, komik, romantik ive duygusal yi geceler mesajları seçeneklerine göz atarak en hoşunuza giden mesajı seçebilir ve sevdiklerinize iletebilirsiniz. Sosyal medyada da en çok paylaşılan ve en beğenilen 2021 iyi geceler mesajları ve sözleri sabah.com.tr'de.

Giriş Tarihi: 23.03.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 11:14
İyi Geceler Mesajları 2021 - Kısa, Uzun, Komik, Romantik Sevgiliye İyi Geceler Mesajı ve Sözleri

Akşam saatlerinde yaptığımız konuşmalarda son cümlelerimizden birisi de iyi geceler olur. Kuru kuru bir atmak yerine kısa, uzun, romantik göndermek isteyenler doğru yerdeler. Sevgiliye iyi geceler mesajları ve sözleri başta olmak üzere en güzel seçeneklere bu başlık altından ulaşabileceksiniz. 2021 İyi geceler mesajı ve sözleri seçeneklerinden birisini seçerek siz de sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte kısa, uzun, romantik ve komik iyi geceler mesajları ve sözleri!

İYİ GECELER MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021

İyi geceler dileklerinizi güzel bir söz eşliğinde söylemek istiyor ancak duygularınıza tercüman olamıyorsanız doğru yerdesiniz. İster kısa, ister uzun, isterseniz de komik bir iyi geceler mesajı göndererek sevdiklerinin yüzünde tebessüm oluşturmak için aşağıda yer alan seçeneklere göz atabilirsiniz.

İyi Geceler Mesajları 2021 - Kısa, Uzun, Komik, Romantik Sevgiliye İyi Geceler Mesajı ve Sözleri

Sevgiliye İyi Geceler Mesajları

Bugünümde ve yarınımda hep sen ol. Gecenin karanlığında beni aydınlatan biricik sevgilimsin. İyi geceler

Yine akşam oldu ama sen yoksun… Ne kadar yanımda olmasan da bu gece de sevgini içimde hissediyorum. Bu da bana yetiyor. İyi geceler.

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İyi Geceler Mesajları 2021 - Kısa, Uzun, Komik, Romantik Sevgiliye İyi Geceler Mesajı ve Sözleri

Her şeyden çok sevdiğim biricik sevgilim. Her gecemde benimle olman dileğiyle… İyi geceler

İyi Geceler Mesajları 2021 - Kısa, Uzun, Komik, Romantik Sevgiliye İyi Geceler Mesajı ve Sözleri

Geceler sen olduğunda hep aydınlık… Bu gece de yanımda olduğun için Allah'a şükrediyorum. İyi geceler sevgilim.

İyi Geceler Mesajları 2021 - Kısa, Uzun, Komik, Romantik Sevgiliye İyi Geceler Mesajı ve Sözleri

Yarın sabah uyandığımda senin yanımda olduğunu bilmek bile heyecan verici. İyi geceler sevgilim

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