İzci selamı nedir ve hangi bilgileri bilmek gerekiyor ?İzci selamı nedir nasıl yapılır?

İzciler Neler Yapar? Yapılan izcilik faaliyetleri çocuk ve gençlerin kişisel ve bedensel gelişimlerini birlikte yürütmeyi amaçlar. Buna yönelik olarak, toplumsal ve milli değerlerin aktarıldığı izcilik eğitimlerinde, sağlıklı düşünme yeteneği kazandırılır. Aynı zamanda doğal ortamda yapılan spor etkinlikleri ile fiziksel gelişim ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları oluşturulma amacındadır. Gerçekleştirilen eğitimler, ilkyardım, ateş yakma, düğüm atma gibi birçok etkinlikle başlar. Her grubun önderleri öncülüğünde doğada uzun yürüyüşler, yemek yapma ve kamp kurma gibi etkinlikler ile birlikte doğa koruma amaçlı faaliyetler yürütülür. İzcilik Nasıl Ortaya Çıkmıştır? İzcilik, askerlik kökenli olan İngiliz Baden Powell'ın Hindistan ve Afrika da görev yaptıktan sonra ülkesine dönünce gençleri eğiten sistemin yetersiz olduğunu düşünmesi ile ortaya çıkmıştır. Powell gençliğin sorunlarına çözüm olacak farklı bir eğitim faaliyeti ortaya koymayı amaçlar. Afrika'da tanıdığı çocukların doğa ile olan uyumları, cesur, atak ve huzurlu olmaları doğal yaşamı seven Powell'a İzcilik fikrini verdi.