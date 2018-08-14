İzci selamı nedir ve hangi bilgileri bilmek gerekiyor ?İzci selamı nedir nasıl yapılır?

Gerçekleştirilen eğitimler, ilkyardım, ateş yakma, düğüm atma gibi birçok etkinlikle başlar. Her grubun önderleri öncülüğünde doğada uzun yürüyüşler, yemek yapma ve kamp kurma gibi etkinlikler ile birlikte doğa koruma amaçlı faaliyetler yürütülür.