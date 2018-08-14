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selamı nedir ve hangi bilgileri bilmek gerekiyor ?İzci selamı nedir nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 14.08.2018 11:04 Güncelleme Tarihi: 14.08.2018 11:09
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selamı nedir ve hangi bilgileri bilmek gerekiyor ?İzci selamı nedir nasıl yapılır?
İzci selamı nedir ve hangi bilgileri bilmek gerekiyor ?İzci selamı nedir nasıl yapılır?

İzciler Neler Yapar?

Yapılan lik faaliyetleri çocuk ve gençlerin kişisel ve bedensel gelişimlerini birlikte yürütmeyi amaçlar.

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selamı nedir ve hangi bilgileri bilmek gerekiyor ?İzci selamı nedir nasıl yapılır?
İzci selamı nedir ve hangi bilgileri bilmek gerekiyor ?İzci selamı nedir nasıl yapılır?

Buna yönelik olarak, toplumsal ve milli değerlerin aktarıldığı lik eğitimlerinde, sağlıklı düşünme yeteneği kazandırılır.

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selamı nedir ve hangi bilgileri bilmek gerekiyor ?İzci selamı nedir nasıl yapılır?
İzci selamı nedir ve hangi bilgileri bilmek gerekiyor ?İzci selamı nedir nasıl yapılır?

Aynı zamanda doğal ortamda yapılan spor etkinlikleri ile fiziksel gelişim ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları oluşturulma amacındadır.

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selamı nedir ve hangi bilgileri bilmek gerekiyor ?İzci selamı nedir nasıl yapılır?
İzci selamı nedir ve hangi bilgileri bilmek gerekiyor ?İzci selamı nedir nasıl yapılır?

Gerçekleştirilen eğitimler, ilkyardım, ateş yakma, düğüm atma gibi birçok etkinlikle başlar. Her grubun önderleri öncülüğünde doğada uzun yürüyüşler, yemek yapma ve kamp kurma gibi etkinlikler ile birlikte doğa koruma amaçlı faaliyetler yürütülür.

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selamı nedir ve hangi bilgileri bilmek gerekiyor ?İzci selamı nedir nasıl yapılır?
İzci selamı nedir ve hangi bilgileri bilmek gerekiyor ?İzci selamı nedir nasıl yapılır?

İzcilik Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

lik, askerlik kökenli olan İngiliz Baden Powell'ın Hindistan ve Afrika da görev yaptıktan sonra ülkesine dönünce gençleri eğiten sistemin yetersiz olduğunu düşünmesi ile ortaya çıkmıştır.

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selamı nedir ve hangi bilgileri bilmek gerekiyor ?İzci selamı nedir nasıl yapılır?
İzci selamı nedir ve hangi bilgileri bilmek gerekiyor ?İzci selamı nedir nasıl yapılır?

Powell gençliğin sorunlarına çözüm olacak farklı bir eğitim faaliyeti ortaya koymayı amaçlar. Afrika'da tanıdığı çocukların doğa ile olan uyumları, cesur, atak ve huzurlu olmaları doğal yaşamı seven Powell'a lik fikrini verdi.

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selamı nedir ve hangi bilgileri bilmek gerekiyor ?İzci selamı nedir nasıl yapılır?
İzci selamı nedir ve hangi bilgileri bilmek gerekiyor ?İzci selamı nedir nasıl yapılır?
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